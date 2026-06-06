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Цифровой гражданин - это не только вопрос технологий

В целях содействия реализации задач по построению цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества во второй половине дня 5 июня в Ханое Министерство общественной безопасности совместно с Министерством науки и технологий организовало международную конференцию по обмену опытом в области реализации «Стратегии цифрового гражданина» Эстонии.
  Заместитель министра науки и технологий Буй Хоанг Фыонг выступает на конференции. Фото: ВИА  
На фоне стремительно развивающейся глобальной цифровой трансформации формирование и развитие цифрового гражданина стало одной из ключевых стратегических задач Правительства Вьетнама, направленной на постоянное повышение качества государственных услуг для населения и бизнеса. Во Вьетнаме эта работа осуществляется комплексно в рамках Проекта 06, создания Национальной базы данных о населении, системы электронной идентификации и аутентификации, а также национального суперприложения VNeID.

Выступая на конференции, заместитель министра науки и технологий Буй Хоанг Фыонг отметил, что за сравнительно короткий период Вьетнам добился значительного прогресса в продвижении национальной цифровой трансформации.

По его словам, в стране уже сформирована достаточно полноценная цифровая институциональная база благодаря принятию множества законов и нормативных актов. Создана современная цифровая инфраструктура, крупные национальные базы данных и платформы цифровой идентификации. Граждане и государственные органы активно внедряют цифровые технологии, особенно такие стратегические направления, как искусственный интеллект и большие данные.

«В процессе цифровой трансформации центральным и определяющим фактором остаётся человек», подчеркнул заместитель министра науки и технологий. По его словам, цифровое правительство может быть действительно эффективным только тогда, когда граждане активно пользуются государственными цифровыми услугами. Цифровая экономика развивается лишь при активном участии граждан и предприятий в цифровой среде, а цифровое общество формируется тогда, когда цифровые навыки и цифровые формы взаимодействия становятся частью повседневной жизни людей. Именно поэтому развитие цифрового гражданина рассматривается Вьетнамом как одно из ключевых направлений национальной цифровой трансформации.

Наряду с достигнутыми результатами, как отметил Буй Хоанг Фыонг, необходимо объективно признать существующие трудности и ограничения, в том числе разрыв между законодательной базой и её практической реализацией, между объёмом инвестиций в инфраструктуру и создаваемой ею ценностью, а также между ожиданиями граждан и бизнеса и уровнем их доверия к цифровой среде.

Заместитель министра подчеркнул, что обмен мнениями и дискуссии с участием эстонских экспертов по цифровой трансформации - представителей одной из ведущих стран мира в области цифрового правительства и цифрового гражданства, станут ценным источником опыта и важной консультационной поддержкой для Вьетнама.

Директор Академии цифрового правительства Эстонии Ханнес Асток поделился опытом более чем десятилетней работы страны по созданию цифрового правительства, цифрового общества и цифрового гражданства. По его словам, Эстония пришла к выводу, что только государство и его органы способны обеспечить наиболее надёжную и безопасную систему электронной идентификации.

Согласно представленному на конференции докладу, как Вьетнам, так и Эстония придерживаются подхода, ориентированного на гражданина, используя электронную идентификацию и базы данных населения в качестве основы для развития электронных государственных услуг, цифровых транзакций и цифрового общества.

Однако Эстония достигла более глубокого и комплексного уровня развития. Страна не только оцифровала государственные услуги, но и создала полностью интегрированную цифровую экосистему, в которой данные между ведомствами автоматически обмениваются по принципу «once-only» - гражданин предоставляет информацию только один раз.

Кроме того, опыт Эстонии показывает, что цифровой гражданин - это не только технологический вопрос, но и вопрос управления, цифрового доверия и культуры использования цифровых услуг. Особое внимание уделяется защите персональных данных, развитию цифровых навыков, обеспечению доступа к интернету для всех граждан и формированию привычки пользоваться онлайн-сервисами в повседневной жизни.

На основе эстонской модели Вьетнам может изучить подходы к созданию единой интегрированной платформы обмена данными, сокращению фрагментации информации между ведомствами и более широкому внедрению принципа «гражданин не должен повторно предоставлять уже имеющуюся у государства информацию». Одновременно необходимо уделять больше внимания защите персональных данных, развитию цифровых компетенций, укреплению доверия граждан к онлайн-транзакциям и дальнейшему развитию VNeID как многофункциональной интегрированной платформы, а не только инструмента электронной идентификации.

Подводя итоги конференции, генерал Нгуен Ван Лонг, заместитель министра общественной безопасности, подчеркнул, что практический опыт Эстонии представляет для Вьетнама большую ценность в процессе разработки и совершенствования Национальной стратегии цифрового гражданина.

Он выразил надежду, что Эстония продолжит делиться практическим опытом создания и эксплуатации общих цифровых платформ, национальных баз данных и механизмов обмена данными, а также будет расширять обмен специалистами, совместные исследования и консультационную поддержку по разработке платформ и приложений для развития цифрового правительства, цифрового общества и цифрового гражданства во Вьетнаме с учётом национальных особенностей и задач развития страны на предстоящем этапе.

ИЖВ/ВИА

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