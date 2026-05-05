Цифровизация трансформирует структуру занятости
Волна цифровых технологий меняет структуру занятости
Рынок труда Вьетнама вступает в этап глубокой трансформации под воздействием цифровой трансформации и распространения искусственного интеллекта. Согласно докладу Международной организации труда (МОТ), опубликованному в апреле, около 11,5 млн работников во Вьетнаме — то есть каждый пятый — заняты в сферах, подверженных влиянию GenAI.
Примечательно, что влияние технологий не сводится лишь к вытеснению рабочих мест, как опасались ранее. На практике более распространён сценарий изменения содержания труда: повторяющиеся и стандартизированные задачи постепенно автоматизируются, тогда как люди переходят к выполнению более сложных задач, требующих мышления, креативности и взаимодействия.
МОТ оценивает, что лишь около 1 млн работников во Вьетнаме (менее 2% рабочей силы) заняты в высоко стандартизированных видах деятельности, которые могут быть полностью заменены ИИ, что ниже показателей ряда стран региона. Это свидетельствует о том, что процесс трансформации во Вьетнаме носит скорее характер реструктуризации, чем ликвидации рабочих мест. Однако масштаб воздействия остаётся значительным, что требует срочной адаптации навыков и профессиональной переподготовки.
Влияние GenAI распределяется неравномерно между секторами и регионами. Наиболее подвержены изменениям такие отрасли, как финансы и страхование, оптовая и розничная торговля, а также информационно-коммуникационная сфера. В то же время административно-канцелярские профессии сталкиваются с высоким риском: почти две трети таких рабочих мест могут быть частично автоматизированы.
С географической точки зрения наибольшее воздействие ощущают крупнейшие экономические центры — Ханой, Хошимин и Дананг. Это отражает специфику цифровой экономики: регионы с развитой сферой услуг первыми сталкиваются с технологическими изменениями.
Особое внимание привлекает гендерный аспект. Доля женщин, занятых в сферах, подверженных влиянию GenAI, выше, чем у мужчин (24,1% против 17,8%), поскольку женщины чаще работают в офисных и административных позициях, подверженных автоматизации. Это требует интеграции принципов гендерного равенства в политику цифровой трансформации и рынка труда.
При этом МОТ подчёркивает, что влияние технологий не всегда носит негативный характер. В ряде сфер, например в продажах, GenAI может способствовать повышению производительности, улучшению качества услуг и созданию новых форм занятости.
Вызовы качества занятости и необходимость адаптации политики
Наряду с новыми возможностями рынок труда Вьетнама сталкивается со структурными вызовами, особенно в части качества занятости.
Согласно докладу МОТ «Тенденции занятости и социальной сферы 2026», несмотря на стабильный уровень безработицы в мире (около 4,9%), качество занятости остаётся проблемным: сотни миллионов людей работают в нестабильных условиях, с низкими доходами или без социальной защиты.
Одной из ключевых проблем является рост неформальной занятости. Ожидается, что в 2026 году около 2,1 млрд человек в мире будут заняты в этом секторе. Это серьёзный вызов и для Вьетнама, где неформальный сектор по-прежнему занимает значительную долю.
Для молодёжи ситуация ещё более сложная: уровень безработицы среди молодёжи составляет 12,4%, около 260 млн молодых людей не работают, не учатся и не проходят обучение. В этом контексте развитие ИИ и автоматизации может усилить конкуренцию, особенно в сегменте высококвалифицированных, но стандартизированных профессий.
Во Вьетнаме задача заключается не только в создании рабочих мест, но и в обеспечении их качества, производительности и адаптивности. Переход к секторам с высокой добавленной стоимостью — таким как цифровые технологии, зелёная энергетика и циркулярная экономика — уже происходит, но неравномерно. Это остаётся серьёзным препятствием для роста производительности труда и доходов.
В этих условиях требуется комплексная политика, направленная на использование возможностей цифровой трансформации при одновременном снижении рисков для работников. Эксперты подчёркивают необходимость инвестиций в образование и развитие навыков, особенно цифровых, адаптивных и навыков непрерывного обучения.
Кроме того, важно совершенствовать системы информации о рынке труда для прогнозирования тенденций и более эффективного согласования спроса и предложения рабочей силы. Мониторинг влияния ИИ и новых технологий позволит своевременно корректировать политику.
Развитие ответственного использования ИИ, сопровождаемое социальным диалогом на рабочем месте, также рассматривается как важная мера.
Наконец, необходимо уделять особое внимание защите уязвимых групп — женщин, молодёжи и работников неформального сектора. Это важно не только с точки зрения социальной защиты, но и для обеспечения справедливого и инклюзивного цифрового перехода.
В целом трансформация рынка труда Вьетнама в цифровую эпоху является неизбежным и необратимым процессом. Технологии открывают широкие возможности для повышения производительности, создания новых рабочих мест и стимулирования роста. Однако одновременно возникают вызовы, связанные с навыками, качеством занятости и неравенством.
То, как Вьетнам будет управлять этим процессом, определит, станет ли технология драйвером инклюзивного развития или фактором усиления разрыва на рынке труда. Это требует проактивного, комплексного и долгосрочного подхода, в центре которого должен находиться человек, а не технологии.