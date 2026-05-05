Цифровизация трансформирует структуру занятости

МОТ оценивает, что лишь около 1 млн работников во Вьетнаме (менее 2% рабочей силы) заняты в высоко стандартизированных видах деятельности, которые могут быть полностью заменены ИИ, что ниже показателей ряда стран региона.
  Швейное предприятие Veston Hưng Hà (в составе Генеральной швейной корпорации May 10, община Хынгха) инвестирует в швейные машины с использованием технологий искусственного интеллекта для производства. Фото: ВИА  
Быстрое развитие цифровых технологий, особенно генеративного искусственного интеллекта (GenAI), глубоко трансформирует структуру занятости во Вьетнаме. В условиях, когда миллионы работников сталкиваются с риском изменения характера своей работы, рынок труда не только меняет отраслевую структуру, но и выдвигает насущные требования по повышению квалификации, обеспечению достойной занятости и адаптации политики к новым условиям.

Волна цифровых технологий меняет структуру занятости

Рынок труда Вьетнама вступает в этап глубокой трансформации под воздействием цифровой трансформации и распространения искусственного интеллекта. Согласно докладу Международной организации труда (МОТ), опубликованному в апреле, около 11,5 млн работников во Вьетнаме — то есть каждый пятый — заняты в сферах, подверженных влиянию GenAI.

Примечательно, что влияние технологий не сводится лишь к вытеснению рабочих мест, как опасались ранее. На практике более распространён сценарий изменения содержания труда: повторяющиеся и стандартизированные задачи постепенно автоматизируются, тогда как люди переходят к выполнению более сложных задач, требующих мышления, креативности и взаимодействия.

МОТ оценивает, что лишь около 1 млн работников во Вьетнаме (менее 2% рабочей силы) заняты в высоко стандартизированных видах деятельности, которые могут быть полностью заменены ИИ, что ниже показателей ряда стран региона. Это свидетельствует о том, что процесс трансформации во Вьетнаме носит скорее характер реструктуризации, чем ликвидации рабочих мест. Однако масштаб воздействия остаётся значительным, что требует срочной адаптации навыков и профессиональной переподготовки.

Влияние GenAI распределяется неравномерно между секторами и регионами. Наиболее подвержены изменениям такие отрасли, как финансы и страхование, оптовая и розничная торговля, а также информационно-коммуникационная сфера. В то же время административно-канцелярские профессии сталкиваются с высоким риском: почти две трети таких рабочих мест могут быть частично автоматизированы.

С географической точки зрения наибольшее воздействие ощущают крупнейшие экономические центры — Ханой, Хошимин и Дананг. Это отражает специфику цифровой экономики: регионы с развитой сферой услуг первыми сталкиваются с технологическими изменениями.

Особое внимание привлекает гендерный аспект. Доля женщин, занятых в сферах, подверженных влиянию GenAI, выше, чем у мужчин (24,1% против 17,8%), поскольку женщины чаще работают в офисных и административных позициях, подверженных автоматизации. Это требует интеграции принципов гендерного равенства в политику цифровой трансформации и рынка труда.

При этом МОТ подчёркивает, что влияние технологий не всегда носит негативный характер. В ряде сфер, например в продажах, GenAI может способствовать повышению производительности, улучшению качества услуг и созданию новых форм занятости.

Вызовы качества занятости и необходимость адаптации политики

Наряду с новыми возможностями рынок труда Вьетнама сталкивается со структурными вызовами, особенно в части качества занятости.

Согласно докладу МОТ «Тенденции занятости и социальной сферы 2026», несмотря на стабильный уровень безработицы в мире (около 4,9%), качество занятости остаётся проблемным: сотни миллионов людей работают в нестабильных условиях, с низкими доходами или без социальной защиты.

Одной из ключевых проблем является рост неформальной занятости. Ожидается, что в 2026 году около 2,1 млрд человек в мире будут заняты в этом секторе. Это серьёзный вызов и для Вьетнама, где неформальный сектор по-прежнему занимает значительную долю.

Для молодёжи ситуация ещё более сложная: уровень безработицы среди молодёжи составляет 12,4%, около 260 млн молодых людей не работают, не учатся и не проходят обучение. В этом контексте развитие ИИ и автоматизации может усилить конкуренцию, особенно в сегменте высококвалифицированных, но стандартизированных профессий.

Во Вьетнаме задача заключается не только в создании рабочих мест, но и в обеспечении их качества, производительности и адаптивности. Переход к секторам с высокой добавленной стоимостью — таким как цифровые технологии, зелёная энергетика и циркулярная экономика — уже происходит, но неравномерно. Это остаётся серьёзным препятствием для роста производительности труда и доходов.

В этих условиях требуется комплексная политика, направленная на использование возможностей цифровой трансформации при одновременном снижении рисков для работников. Эксперты подчёркивают необходимость инвестиций в образование и развитие навыков, особенно цифровых, адаптивных и навыков непрерывного обучения.

Кроме того, важно совершенствовать системы информации о рынке труда для прогнозирования тенденций и более эффективного согласования спроса и предложения рабочей силы. Мониторинг влияния ИИ и новых технологий позволит своевременно корректировать политику.

Развитие ответственного использования ИИ, сопровождаемое социальным диалогом на рабочем месте, также рассматривается как важная мера.

Наконец, необходимо уделять особое внимание защите уязвимых групп — женщин, молодёжи и работников неформального сектора. Это важно не только с точки зрения социальной защиты, но и для обеспечения справедливого и инклюзивного цифрового перехода.

В целом трансформация рынка труда Вьетнама в цифровую эпоху является неизбежным и необратимым процессом. Технологии открывают широкие возможности для повышения производительности, создания новых рабочих мест и стимулирования роста. Однако одновременно возникают вызовы, связанные с навыками, качеством занятости и неравенством.

То, как Вьетнам будет управлять этим процессом, определит, станет ли технология драйвером инклюзивного развития или фактором усиления разрыва на рынке труда. Это требует проактивного, комплексного и долгосрочного подхода, в центре которого должен находиться человек, а не технологии.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отбыл с государственным визитом в Республику Индия

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отбыл с государственным визитом в Республику Индия

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам вместе с высокопоставленной вьетнамской делегацией покинул столицу Ханой, направившись с государственным визитом в Республику Индия с 5 по 7 мая 2026 года.
