Цифровая экономика Вьетнама продолжает демонстрировать двузначный рост

В 9-м выпуске отчета e-Conomy SEA по электронной экономике «Прибыль растет, используя преимущества SEA» говорится, что говорится, что по прогнозам, валовая стоимость товаров (GMV) Вьетнама будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) в 16%, достигнув 36 миллиардов долларов США в 2024 году, при этом основными драйверами роста станут электронная коммерция и онлайн-путешествия.

Ожидается, что только онлайн-путешествия будут расти на 16% в годовом исчислении и достигнут 5 миллиардов долларов США в 2024 году, что значительно увеличит общий GMV.

Вьетнам также лидирует в Юго-Восточной Азии по темпам роста онлайн-медиа: по прогнозам, его GMV достигнет 6 миллиардов долларов США в 2024 году (рост на 14% в годовом исчислении), а к 2030 году ожидается, что он достигнет 11 миллиардов долларов США.

Рынок поездок на автомобиле во Вьетнаме становится все более конкурентным, особенно с появлением местных компаний и вариантов использования электромобилей (EV). Ожидается, что в 2024 году GMV в сфере транспорта и доставки еды достигнет 4 миллиардов долларов США, что на 12% больше, чем в предыдущем году.

Марк Ву, управляющий директор Google по Азиатско-Тихоокеанскому региону во Вьетнаме, отметил, что за последние пять лет они наблюдали сильный и устойчивый рост цифровой экономики Вьетнама, и 2024 год продолжает подтверждать этот потенциал.

«Вьетнамские пользователи также проявили большой интерес к ИИ в этом году, и отрадно видеть, что правительство Вьетнама уделяет приоритетное внимание этому сектору», - сказал он.

В отчете также отмечается высокий интерес и спрос на ИИ в городских центрах Вьетнама, в частности в Хошимине и Дананге, которые лидируют в стране по интересу к ИИ. Наибольшее количество запросов на ИИ во Вьетнаме приходится на сферы образования, маркетинга и здравоохранения.

В отчете представлены тенденции развития цифровой экономики шести стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, в шести областях: электронная коммерция, услуги по доставке еды, транспорт, онлайн-путешествия, онлайн-медиа и финансовые услуги.

В нем впервые рассматривается состояние цифровой экономики через призму прибыли. Ключевые игроки добились значительных успехов в повышении рентабельности: ужесточение комиссионных, целевые стимулы и новые потоки доходов привели к увеличению прибыли в 2,5 раза за последние два года. С 2022 года рентабельность выросла в 2,5 раза - с 4 миллиардов долларов США в 2022 году до 11 миллиардов долларов США в 2024 году, что создает предпосылки для долгосрочного успеха.

По прогнозам авторов отчета, в 2024 году объем цифровой экономики в регионе достигнет 263 миллиардов долларов США, что на 15% больше, чем в прошлом году. Доходы выросли на 14% и, по прогнозам, достигнут 89 миллиардов долларов США в 2024 году. Это говорит о том, что цифровая экономика может достичь одновременно и прибыльности, и роста, что является значительным шагом на пути к достижению устойчивой экономической стоимости.