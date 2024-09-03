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Цифровая трансформация – важная движущая сила для развития производственных сил, усовершенствования производственных отношений, вывода страны в новую эру
1. Сразу после захвата власти наша партия глубоко осознала важность развития производительных сил и поэтапного реформирования и усовершенствования производственных отношений. Этот процесс прошел через множество этапов, отражающих непрерывное движение и развитие вьетнамской революции.
Августовская революция 1945 года открыла новую страницу в истории национального развития в условиях, когда страна только что обрела независимость и вступила в длительную войну сопротивления. Отталкиваясь от отсталого сельского хозяйства после тысячелетий феодального правления и сотен лет колониального ига, наша партия проводила политику “земля для земледельца”,, направленную на наделение крестьян землей, ликвидацию частной собственности на средства производства и реформирование производственных отношений, создавая предпосылки для построения социалистического способа производства.
В период с 1954 по 1975 год вьетнамская революция выполняла одновременно две стратегические задачи - социалистическую революцию на севере и народно-демократическую революцию на юге. На севере основной задачей было создание материально-технической базы социализма, укрепление и усовершенствование новых отношений производства, основанных на трех столпах - общественной собственности, централизованном плановом управлении и распределении по труду, что привело к скачкообразному развитию производительных сил.
В 1975 году страна полностью воссоединилась, открыв новую главу в строительстве социализма. Четвертый всевьетнамский партийный съезд в 1976 году, исходя из оценки главной особенности страны, которая заключалась в прямом продвижении от мелкого производства к социализму, минуя стадию капитализма, определил курс на неуклонное следование диктатуре пролетариата, продвижение права на коллективную собственность трудящихся и принятие решения об одновременном проведении трех революций в производственных отношениях, науке-технологии и идеологии-культуре. Среди них научно-техническая революция была ключевой, а содействие индустриализации - центральной задачей.
С 1979 года и до 6-ого вьетнамского партийного съезда в 1986 году Вьетнам пережил серьезные кризисы, в том числе из-за неравномерности соотношения производительных сил и производственных отношений. Производительные силы сдерживались не только в случае отсталых производственных отношений, но и когда некоторые элементы производственных отношений значительно превосходили уровень развития производительных сил. Осознавая эту проблему, 6-й всевьетнамсктй партийный съезд принял решение о всестороннем обновлении, взяв за основу экономическую реформу, соответствующим образом преобразуя экономическую структуру, развивая различные отрасли экономики, реформируя механизмы управления, отменяя субсидирование и шаг за шагом переходя к рыночной экономике социалистической ориентацией.
Резолюция Политбюро 10-NQ/TW от 5 апреля 1988 года стало прорывным шагом в реформировании производственных отношений в сельском хозяйстве, официально признав домашнее хозяйство самостоятельной экономической единицей и передав крестьянам право долгосрочного землепользования, что соответствовало требованиям развития производительных сил. Всего за год реализации резолюция Политбюро Вьетнам, после длительного дефицита продовольствия, произвел 21,5 млн тонн риса и впервые экспортировал 1,2 млн тонн риса. Соответствующая корректировка производственных отношений создала новый стимул для развития производительных сил, выведя страну из кризиса в период всестороннего обновления и международной интеграции.
2. Вступая в XXI век, Вьетнам добился значительных успехов в социально-экономическом развитии. Средние темпы роста ВВП в период 2021-2025 годов оцениваются в 5,7-5,9% в год, что является одним из самых высоких показателей в регионе и мире; ожидается, что масштабы экономики увеличатся в 1,45 раза и к 2025 году достигнут 500 млрд долларов США. Доход на душу населения значительно вырос с 3400 долларов США до примерно 4 650 долларов США, что позволит Вьетнаму войти в группу стран с уровнем дохода выше среднего в 2025 году. Макроэкономическая ситуация стабильна, инфляция контролируется, а политика проводится гибко и эффективно. Международный авторитет и репутация Вьетнама постоянно растут, благодаря высоким темпам экономического роста и значительному повышению уровня жизни.
Ожидается, что к 2025 году численность рабочей силы достигнет 53,2 млн человек, при этом ее структура изменится в лучшую сторону. Доля работников, занятых в сельском хозяйстве, значительно сократится и составит 25,8 %, а качество человеческих ресурсов будет постоянно повышаться: 70 % рабочей силы пройдет обучение. Основное внимание будет уделяться подготовке высококачественных кадров, способных удовлетворить требования Четвертой промышленной революции в таких ключевых областях, как полупроводники, искусственный интеллект (ИИ) и информационные технологии, постепенно формируя контингент работников со все более развитым цифровым мышлением и навыками.
ИИ, Интернет вещей (IoT), большие данные и облачные вычисления постепенно становятся важнейшими производственными инструментами в различных отраслях и секторах. Инфраструктура, особенно цифровая, активно развивается. Телекоммуникации и широкополосные интернет-сети охватывают всю страну, создавая основу для развития цифровой экономики и цифрового общества.
Однако мы сталкиваемся и с новыми вызовами. Процесс глобализации и международной интеграции предъявляет настоятельные требования к повышению конкурентоспособности экономики. Четвертая промышленная революция развивается быстрыми темпами, а развитие средств производства в цифровой экономике вызывает глубокие изменения в производительных силах, что приводит к новым конфликтам с существующими производственными отношениями. Это не только создает предпосылки и движущую силу для формирования новых способов производства в будущем, но и требует фундаментальных изменений в организации производства и социального управления. В то время как новые производительные силы быстро формируются и развиваются, сохраняется разрыв между качеством человеческих ресурсов и требованиями развития страны на этом новом этапе. Подготовка кадров, особенно работающих в высокотехнологичном секторе, остается серьезной проблемой. Производственные отношения по-прежнему содержат множество недостатков, не успевая за развитием производительных сил.
В то же время механизмы, политика и законы еще не полностью синхронизированы, продолжают дублировать друг друга, что не позволяет создать действительно благоприятные условия для привлечения ресурсов как отечественных и иностранных инвесторов, так и населения. Реализация законов и политики остается слабым звеном.
В работе по организации и комплектованию упорядоченного и эффективного государственного административного аппарата с меньшим количеством промежуточных уровней по-прежнему наблюдаются недостатки: некоторые части остаются громоздкими, а законодательные и исполнительные функции дублируются, не отвечая требованиям повышения эффективности и результативности управления. Некоторые министерства и сектора по-прежнему берут на себя задачи, которые должны быть в ведении местных властей, что приводит к механизму «просить-дать», который легко может привести к таким негативным явлениям, как коррупция. Усилия по упорядочению персонала, связанного с должностными обязанностями, повышению качества и реструктуризации команды государственных служащих и государственных работников остаются недостаточными.
Сохраняются ограничения в проведении административной реформы, цифровой трансформации и развитии электронного правительства и цифрового управления. По-прежнему существуют громоздкие и устаревшие административные процедуры, которые включают в себя множество этапов, отнимают много времени и сил у граждан и предприятий, легко создают возможности для мелкой коррупции и препятствуют развитию. Взаимосвязь и обмен данными между информационными системами министерств, секторов, местных органов власти и национальными базами данных не являются бесперебойными. Качество многих онлайновых государственных услуг низкое, а уровень их использования остается низким. Кроме того, подразделения «единого окна» на различных уровнях во многих местах пока неэффективны.
Опираясь на теоретические основы марксизма-ленинизма, мы осознаем, что во взаимосвязи между производительными силами и производственными отношениями решающую роль в развитии производственных отношений играют производительные силы, а производственные отношения должны постоянно корректироваться в соответствии с постоянно растущим уровнем производительных сил. Когда производственные отношения не успевают за развитием производительных сил, они становятся препятствием, тормозящим прогрессивное развитие всего способа производства и тем самым влияющим на общее развитие страны.
3. Мы стоим перед необходимостью революции с сильными и всеобъемлющими реформами для корректировки производственных отношений и создания новых движущих сил для развития. Это революция цифровой трансформации с применением научных технологий для реструктуризации производственных отношений и приведения их в соответствие с выдающимся прогрессом производительных сил. Цифровая трансформация - это не просто применение цифровых технологий в социально-экономической деятельности, но и процесс создания нового, передового и современного способа производства - «цифрового способа производства», в котором главной характеристикой производительных сил является гармоничное сочетание человека и искусственного интеллекта, при этом данные становятся ресурсом и важным средством производства, а производственные отношения также претерпевают глубокие изменения, особенно в форме собственности и распределения цифровых средств производства.
Изменения в производственных отношениях окажут серьезное влияние на надстройку, откроют новый способ социального управления, создадут новые инструменты в государственном управлении, кардинально изменят способ взаимодействия государства и граждан, а также социальных классов. Процесс цифровой трансформации должен осуществляться комплексно и гармонично, с учетом диалектической взаимосвязи между инфраструктурой и надстройкой, чтобы построить социалистически ориентированную рыночную экономику, способствовать росту современных производительных сил и обеспечить добротный характер социалистического режима в соответствии с конкретными условиями Вьетнама в новую эпоху. Для реализации поставленных целей руководители партийных комитетов, администраций, ведомств и предприятий, а также народ должны полностью осознать, взять на себя ответственность и решимость осуществить этот процесс, сосредоточившись на следующих ключевых задачах:
Во-первых, усовершенствование механизмов и правовой системы, неуклонное следование цели социалистически ориентированной рыночной экономики и постоянное обновление, чтобы соответствовать тенденциям развития эпохи. Сосредоточение внимания на создании правовых коридоров для цифровой экономики, создание основы для того, чтобы Вьетнам смог воспользоваться возможностями четвертой промышленной революции. Создание эффективных механизмов и политики, способствующих цифровой трансформации во всех социально-экономических секторах, поощрение инноваций и защита прав интеллектуальной собственности. Регулярный пересмотр и своевременное внесение поправок в устаревшие нормативные акты, создание коридоров для новых экономических моделей, таких как экономика совместного использования, циркулярная экономика и искусственный интеллект, обеспечение того, чтобы правовые рамки не становились барьерами для развития, при этом обеспечивая национальную безопасность и защиту законных прав и интересов населения и бизнеса.
Во-вторых, высвобождение и максимальное использование всех ресурсов общества и ускорение модернизации. Создание соответствующих механизмов и политики для мобилизации огромных ресурсов народа, предприятий и секторов экономики, ресурсов земли и имущества, накопленных народом, и превращения потенциала в движущую и средства производства для создания материальных благ общества. Создание открытого и прозрачного инвестиционного климата для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в научно-технологическое развитие и инновации. Максимальное использование человеческих ресурсов - решающего фактора для процесса обновления. Создание прорывных механизмов для привлечения отечественных и зарубежных талантов и разработка стратегии развития человеческих ресурсов, обладающих достаточными знаниями, навыками, инновационным и творческим мышлением, отвечающих требованиям цифровой экономики и четвертой промышленной революции.
В-третьих, реформирование и создание упорядоченного и эффективного государственного аппарата. Сокращение ненужных посредников, организация многоотраслевой и многопрофильной деятельности. Ускорение децентрализации и делегирования полномочий одновременно с усилением инспекции и надзора, уточнение ответственности центральных и местных органов власти, администраций на местах, руководителей и работников. Усовершенствование механизмов инспекции и надзора, обеспечение последовательности в государственном управлении и поощрение инициативности и творческого подхода местных властей. Содействие применению информационных технологий, создание цифровой платформы для связи и обмена данными между ведомствами и организациями. Цель - к 2030 году войти в число 50 ведущих стран мира и занять третье место в АСЕАН по уровню развития электронного правительства и цифровой экономики. В процессе реформ придерживаться принципа партийного руководства, государственного управления и народной ответственности. Упорядочение аппарата должно повысить эффективность государственного управления, качество обслуживания населения и бизнеса, а также создать благоприятные условия для социально-экономического развития.
В-четвертых, продвижение цифровой трансформации в сочетании с обеспечением безопасности - объективная необходимость для Вьетнама в создании прорывов в новую эпоху. Сосредоточение усилий на построении цифрового общества, всесторонняя цифровизация деятельности по управлению государством и предоставление государственных услуг в режиме онлайн на высоком уровне. Гармоничное объединение национальных баз данных о населении, земле и предприятиях, создание основы для оптимизации аппарата и существенного реформирования административных процедур. Развитие цифровой экономики для создания нового импульса для роста и содействие применению цифровых технологий во всех отраслях и сферах для создания новых бизнес-моделей. Развитие цифровых граждан, предоставление гражданам необходимых знаний и навыков для эффективного участия в цифровой экономике и цифровом обществе и обеспечение того, чтобы никто не остался в стороне.
На пути развития наша страна сталкивается как с возможностями, так и с вызовами. Под руководством партии, при консенсусе и совместных усилиях всей партии, народа и политической системы мы обязательно успешно осуществим революцию цифровой трансформации, создадим прорывы в развитии производительных сил и совершенствовании производственных отношений, помогая нашей стране и народу подняться в новую эру прогресса, цивилизации и современности.