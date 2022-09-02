Цифровая трансформация туризма в населенных пунктах

Местности ищут разные пути для туризма после COVID-19 благодаря цифровой трансформации. Фото: Vietnam+

Цифровая трансформация в Ниньбине — это не только технологии

Ниньбинь считается одним из мест с большим количеством творческих и большими инвестициями в туризм. В настоящее время предприятия Ниньбиня активно предоставляют туристическую информацию через веб-сайты, портал Департамента туризма Ниньбиня, Информационный центр продвижения туризма Ниньбиня или через социальные сети. платформы, такие как Facebook, Tiktok, Youtube, Zalo...

С целью сделать туризм действительно передовым сектором экономики, чтобы местность стала одним из основных туристических центров страны, Ниньбинь развернет оцифровку «Системы статистических показателей туризма» на основе платформы больших данных провинции, развернув интегрированную цифровую систему отчетности и подключения провинциальной информационной системы отчетности к национальной информационной системе отчетности.

«Ниньбинь работает и планирует воспользоваться услугами Viettel или VNPT и создать базу данных, которая, как ожидается, будет завершена в этом году», - сказал Буй Ван Мань – директор Департамента туризма Ниньбиня.

Исходя из этого, г-н Мань предложил некоторые конкретные решения. Во-первых, важно повышение осведомленности государственных служащих и владельцев бизнеса о цифровой трансформации. Во-вторых, необходимо, чтобы база данных обновлялась и соединялась с локальной. В-третьих, важно улучшить качество инфраструктуры и услуг. В-четвертых, в населенных пунктах должны быть конкретные инструкции, чтобы избежать ситуации, когда в каждом населенном пункте развивается своя схема, затрудняющая доступ для туристов. В-пятых, подготовка кадров является прорывом в решении проблемы.

Хошимин: прорыв в «умном» туризме

По словам г-на Ле Чыонг Хиен Хоа, заместителя директора Департамента туризма города Хошимин, который осознает важность цифровой трансформации в государственном управлении и работе индустрии туризма в целом, особенно в развитии «бездымной» отросли экономики после COVID-19, Департамент туризма Хошимина продвигает реализацию проекта «Умный туризм». Соответственно, в рамках проекта «Умный туризм» на период 2020–2030 гг. Департамент туризма реализует два важных направления: создание базы данных туристических услуг и повышение привлекательности и впечатлений для туристов, гостей и жителей.

Департамент также регулярно размещает самую свежую информацию о городской туристической деятельности в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram, поэтому количество посещений, взаимодействий и обмена увеличивается; развертывается применение 3D-технологий в туристической информации и продвижении в 2022 году, чтобы воссоздать пространство части города сверху, давая посетителям интересные впечатления визуально и ярко; обновит 366 туристических ресурсов на платформах Google Earth и Google Map; разместит туристические продукты на торговой площадке электронной коммерции (Shopee, Traveloka).

В частности, в ближайшее время Департамент туризма города Хошимина развернет систему проверки и анализа комментариев в социальных сетях (Social listen); обновит и заполнит 13 групп городской базы данных по туризму, а также создаст стенд для поиска туристической информации и использования виртуальной реальности, развернув систему чат-ботов для поддержки туристической информации; модернизирует системы применения QR-кода в информации, внедрит технологии RFID на достопримечательностях и реализует проекты по строительству Операционного центра «умного» туризма МОК.

Кроме того, город также сотрудничает с Национальным управлением по туризму и технологическими компаниями для разработки приложения OneApp, которое предоставляет всю информацию и онлайн-услуги для иностранных туристов в городе; строительства торгового зала туристических услуг; координируя свои действия с международными туристическими организациями для развертывания карты TPO и приложений TPO.

Есть надежда, что благодаря этому планомерному плану действий Ниньбинь и Хошимин вскоре «выйдут на финишную прямую» на пути цифровой трансформации «бездымной» отрасли экономики, став примером для других провинций и городов по всей стране, ускоряя развитие устойчивого туризма.



