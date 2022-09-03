Цифровая трансформация туризма: выбор технологических решений для успеха

Туристический сайт. Фото: ВИА

Туризму Вьетнама после COVID-19 необходимо унифицировать и синхронизировать новую стандартную систему данных, которая может успешно внедрять цифровую трансформацию в новый период. Однако в чем же проблема?

Проблема цифровой трансформации туризма становится как никогда важной, чтобы весь сектор мог «открыть новую страницу» на пути восстановления и развития. На многих форумах и конференциях по туризму в последнее время чаще всего упоминается экспертами фраза «унификация и синхронизация стандартной системы данных».

Это «узкое место», а также проблема «бездымной» отрасли Вьетнама после пандемии COVID-19. По словам г-на Нгуен Кует Тама, члена правительственного комитета по цифровым технологиям ассоциации программного обеспечения Vinasa, председателя совета директоров Viet Aizo, для успешной цифровой трансформации в новый период вьетнамскому туризму необходимо создать центры обработки данных, главным координационным центром является Национальная администрация туризма Вьетнама.

Кроме того, туристические предприятия, а также центры и системы обучения человеческих ресурсов должны сделать так, чтобы персонал мог быстро получить доступ к знаниям о цифровых технологиях. Потому что до сих пор вьетнамский туристический сектор привык делать это традиционным способом. Однако после пандемии надо ускоряться, «бежать» быстрее. Однако при такой быстрой «гонке» человеческих ресурсов не хватает, и они слабы.

Чтобы преодолеть вышесказанные проблемы, важно обучать человеческие ресурсы, а также подключать соответствующие системы, связанные с цифровыми данными в секторе. В настоящее время большинство провинций и городов участвуют в цифровой трансформации, но нужна полная правовая база со стандартной системой данных. Потому что, когда появляется новая стандартная система данных, она может передавать информацию из пунктов назначения в центры провинций, городов и туристических предприятий для всеобщего использования, способствуя более быстрой цифровой трансформации.

Некоторые эксперты считают, что цифровая трансформация бизнеса, а также туристический сектора Вьетнама носит фрагментарный и медленный характер. Г-н Нгуен Кует Там сказал, что основным решением является создание системы центра обработки данных. Например, Национальная администрация туризма Вьетнама может поделиться некоторыми своими данными или работать с предприятиями над созданием общей платформы данных или полной правовой базы, пытаясь реализовать ее на практике до 2025 года.

По словам г-на Тама, в настоящее время iTourism является решением для Национальной администрации туризма, которое призвано стать центром данных IOC для туристической деятельности по всей стране. Это решение помогает укрепить взаимодействие и тесную связь между Национальной администрацией туризма Вьетнама, Департаментом туризма и подведомственными ему туристическими предприятиями, повышая качество управления, легко обобщая и формируя отчеты для проведения оценки стратегии развития сектора на основе цифровой платформы, цифровых данных в режиме реального времени.

Платформа iTourism предоставляет модули управления и организации мероприятий как для онлайн-, так и для очных мероприятий. Тем самым управление событиями может максимально сэкономить человеческие ресурсы, при этом успешно контролируя и информируя общественность в социальных сетях о событии.

В настоящее время социальные сети Facebook, Tiktok и некоторые другие социальные сети внесли свой вклад в то, чтобы стать очень хорошими каналами коммуникации для туризма. Некоторые социальные платформы также развивают технологии виртуальной реальности. Нгуен Куйет Там поделился: «Мы должны понимать, что участие в среде виртуальной реальности - это участие в среде оцифровки данных. Между тем туризм является общеэкономическим сектором, должен постоянно создавать новые продукты. Таким образом, недостатком оцифровки данных в туризме является то, что необходимость хранить эти данные в течение длительного времени и они не годятся для разработки новых продуктов».

Поэтому, с одной стороны, мы по-прежнему полагаемся на сайты социальных сетей для коммуникации, но, с другой стороны, чтобы обеспечить лучший опыт и сократить время для клиентов при покупке туристических продуктов, мы должны инвестировать в основу корпоративного управления, управления операциями, и администрирования, чтобы внести свой вклад в процесс обслуживания клиентов.



