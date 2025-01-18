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Цифровая трансформация способствует устойчивому росту вьетнамского туризма
Согласно статистике Национальной администрации по туризму Вьетнама, в 2024 году Вьетнам посетили более 17,5 миллионов международных туристов, что на 38,9% больше по сравнению с 2023 годом. Общий доход от туризма составил 850 трлн донгов, увеличившись на 23,8%. Число внутренних туристов достигло 110 миллионов человек.
Для адаптации к изменениям после пандемии COVID-19 туристическая отрасль совершила впечатляющий шаг в цифровую трансформацию, направленную на персонализацию услуг и улучшение клиентского опыта.
Благодаря технологическим удобствам туристы все чаще используют цифровые платформы, веб-сайты и социальные сети для поиска информации, бронирования туров, отелей, авиабилетов, а также билетов на автобус и поезд, включая билеты на посещение достопримечательностей. Цифровые инструменты позволяют более эффективно рекламировать туризм, увеличивая охват и привлекая больше клиентов. Туристы также активно оставляют отзывы о сервисах и делятся фотографиями и видео из туристических мест, что помогает отрасли лучше понимать потребности клиентов и вносить изменения для повышения их удовлетворенности. Цифровая трансформация в туризме приносит значительные и заметные результаты.
Заместитель министра культуры, спорта и туризма Хо Ан Фонг подчеркнул: «В туризме цифровая трансформация является передовым, необходимым и объективным фактором, обеспечивающим быстрое и устойчивое развитие отрасли в ближайшем будущем».
Осознавая важность цифровой трансформации в туризме, Министерство культуры, спорта и туризма создало правовую основу, утвердило и издало проекты по созданию базы данных туристической отрасли, внедрению технологий Индустрии 4.0 для развития умного туризма, стимулируя его стать одной из ключевых отраслей экономики.
В 2024 году Министерство сосредоточилось на развитии интегрированной и унифицированной экосистемы «умного туризма» для повышения эффективности государственного управления, туристического бизнеса и улучшения опыта туристов. Министерство разработало и создало набор критериев для оценки национальной цифровой платформы управления и ведения туристического бизнеса, а также набор показателей для оценки эффективности умных туристических направлений. Одновременно Министерство издало множество руководящих документов и организовало обучение для местных властей и предприятий по реализации цифровой трансформации в туризме. Местные органы власти и подразделения туристической отрасли активно реализуют три проекта: цифровизация наследия, умный туризм и создание операционных центров. Кроме того, Вьетнам использует ресурсы международных организаций и платформы социальных сетей, чтобы усилить сотрудничество и связать умный туризм с мировым туристическим сообществом.
Опираясь на достижения 2024 года, заместитель министра Хо Ан Фонг выразил уверенность, что при руководстве партии, государства, управления правительства и взаимодействии с другими министерствами, ведомствами, местными органами власти и общественными ресурсами цифровая трансформация туризма выйдет на новый уровень. Это обеспечит возможность роста отрасли в двузначных числах в эре подъема страны.
Создание экосистемы умного туризма
Говоря о цифровой трансформации туристической отрасли Вьетнама, министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг отметил, что в эпоху технологий любая отрасль, стремящаяся к прорывному развитию, должна обладать новым пространством, новым подходом, новым управлением и новыми технологиями для реализации этих изменений. Цифровое пространство, цифровой подход, цифровая трансформация, цифровое управление и цифровые технологии представляют собой возможности для прорывного развития туристической отрасли. Туризм должен активно и решительно двигаться по пути цифровой трансформации, не рассматривая её как инструмент автоматизации туристической деятельности, а как изменение подхода к туризму, создающее множество новых ценностей для туристов.
Цифровая трансформация и цифровые технологии являются ключом к созданию туристической экосистемы и связей в цепочке ценностей. Туризм легко сможет интегрироваться с другими секторами, отраслями, продуктами, а также с различными провинциями и регионами, способствуя расширению понятия туризма. Например, можно перейти от продвижения известных достопримечательностей к продвижению туристических продуктов, которые включают не только то, что можно увидеть, но и то, что можно попробовать, приобрести, а также различные способы развлечений.
В последнее время благодаря важным решениям и руководству правительства, премьер-министра, а также скоординированному взаимодействию министерств, ведомств и местных властей, цифровая трансформация туризма продемонстрировала значительный прогресс. Во многих туристических направлениях по всей стране были представлены многочисленные умные туристические модели и современные туристические продукты.
По словам Хоанга Куок Хоа, директора Центра туристической информации (Национальное управление туризма Вьетнама), центр реализовал создание умной туристической экосистемы, поддерживающей государственное управление, туристический бизнес и улучшение опыта туристов. Центр стремится к унифицированному и синхронному применению этих решений в отрасли. В частности, создается база данных о туризме Вьетнама для поддержки государственного управления туризмом от центрального до местного уровня. В эту базу входят такие компоненты, как туристические предприятия, объекты размещения, гиды, туристические зоны и объекты. Кроме того,реализуется национальное туристическое приложение «Du lịch Việt Nam - VietnamTravel» - цифровая платформа с интеграцией множества услуг, направленная на всестороннюю поддержку туристов. Она предоставляет такие удобства, как: поиск туристической информации, цифровые туристические карты, бронирование авиабилетов, отелей, покупка экскурсий и товаров, управление туристическими турами, а также возможность оставлять отзывы для органов власти.
Применение технологий внесло значительный вклад в улучшение впечатлений туристов и продвижение красоты достопримечательностей. Было реализовано множество онлайн-выставок, таких как «Яркий Вьетнам» (VibrantVietnam) на платформе Google Arts & Culture, что способствовало распространению привлекательности вьетнамской культуры, искусства и туризма. Проект «Чудеса Вьетнама» (Wonders of Vietnam) включает 35 онлайн-выставок и более 1.300 фотографий известных туристических мест, наследия, природных пейзажей, культуры и кулинарии Вьетнама, реализованных при сотрудничестве различных организаций. Эти выставки подчёркивают природные достопримечательности, материальное и нематериальное наследие, признанное ЮНЕСКО, в таких регионах, как Куангбинь, Ниньбинь, Хюэ, Дананг и Куангнам.
Благодаря природным и культурным ресурсам, человеческому потенциалу Вьетнама, а также поддержке умной туристической экосистемы и всеобъемлющей цифровой трансформации, в 2025 году и последующих периодах вьетнамский туризм готов совершить рывок, достичь поставленных целей, чтобы стать ключевой экономической отраслью и продвигать образ Вьетнама как очаровательного направления, привлекающего международных туристов.