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Цифровая трансформация способствует прорыву частного сектора экономики
В ходе обсуждения на саммите по цифровой трансформации Вьетнама и Азии 2025 г. (Vietnam – Asia DX Summit 2025), организованном Вьетнамской ассоциацией программного обеспечения и услуг в области информационных технологий (VINASA) 27–28 мая, участники отметили, что данная инициатива является правильным шагом для снижения входных затрат, повышения управленческих способностей и обеспечения правового соответствия для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, что позволяет им быстрее адаптироваться к тенденциям цифровизации.
В настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 1 миллиона предприятий и более 5 миллионов домашних хозяйств, занятых предпринимательской деятельностью. Цель, обозначенная в Резолюции 68, — достичь к 2030 году показателя в 2 миллиона предприятий. В связи с этим необходимо создать условия для масштабирования деятельности домашних хозяйств и их преобразования в полноценные предприятия.
Доктор Кан Ван Лык, член Консультативного совета премьер-министра, подчеркнул важность классификации малых предприятий и домашних хозяйств по группам с соответствующими механизмами поддержки. Для субъектов, заинтересованных в цифровой трансформации, необходимо реализовать образовательные программы по повышению осведомлённости, а также поддержку в разработке планов цифровой трансформации. Кроме того, часть предприятий ожидают устранения нормативных и административных барьеров.
По мнению Ле Хонг Куанга, генерального директора компании MISA, основные проблемы, с которыми сталкиваются индивидуальные предприниматели при переходе в статус предприятия, включают: нехватку знаний в области системного управления бизнесом, недостаточные навыки в применении информационных технологий и цифровых инструментов, а также преобладающую практику налогообложения по фиксированным ставкам, что приводит к непрозрачности данных и затрудняет доступ к кредитным ресурсам.
В целях решения указанных проблем Ле Хонг Куанг предложил три направления: цифровизация для повышения производительности и эффективности; поддержка перехода от фиксированного налогообложения к системе обоснованной отчетности; обеспечение прозрачности данных с высокой степенью доверия, что позволит расширить деловое сотрудничество и упростить доступ к банковскому финансированию.
В дискуссии о создании бесплатных универсальных программных продуктов для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей участники форума отметили необходимость комплексных исследований и тщательной проработки вопроса.
Нгуен Суан Хоанг, заместитель председателя совета директоров MISA, предложил государству разработать технические стандарты и оказать прямую финансовую поддержку конечным пользователям. Также он отметил, что поддержка может осуществляться через механизмы налоговых вычетов, чтобы субъекты малого бизнеса могли самостоятельно выбирать подходящее программное обеспечение, минимизировать издержки и максимизировать преимущества цифровой трансформации. Наряду с этим, государству следует предусмотреть льготы для отечественных ИТ-компаний с целью разработки инновационных решений, соответствующих техническим стандартам и разнообразным потребностям малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.
По словам Нгуен Суан Хоанга, именно такие меры станут ключом к формированию динамичного технологического рынка, стимулируя инновации и предоставляя малым предприятиям возможности для самостоятельного выбора оптимальных решений, тем самым способствуя устойчивой и эффективной цифровой трансформации.