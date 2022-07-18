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НОВОСТИ

Цифровая трансформация - ключ к тому, чтобы помочь компаниям воспользоваться рыночными возможностями

Цифровая трансформация считается ключом к тому, чтобы помочь предприятиям преодолеть текущий сложный период, воспользоваться рыночными возможностями и быстро восстановиться

Цифровая трансформация считается ключом к тому, чтобы помочь предприятиям преодолеть текущий сложный период, воспользоваться рыночными возможностями и быстро восстановиться. Об этом говорилось на семинаре, состоявшемся 14 июля в Хошимине.

Семинар, посвященный проблемам и возможностям малых и средних предприятий (МСП) в области цифровой трансформации, был организован совместно Торгово-промышленной палатой Вьетнама (VCCI) – филиалом в Хошимине и компанией WorkIT.

По словам участников мероприятия, затянувшаяся пандемия COVID-19 затронула все аспекты хозяйственной деятельности. В частности, предприятия сталкиваются с такими проблемами, как доступ к клиентам, денежный поток, поддержание рабочей силы и сбои в цепочке поставок.

По их словам, для восстановления и развития производства бизнес-сообществу, особенно МСП, необходимо быстро реструктурировать и трансформировать свои бизнес-модели с учетом инноваций.

По словам Фи Ань Туана, вице-председателя Ассоциации информатики Хошимина, многим предприятиям сложно выбрать правильные решения, технологии и эффективные консультационные подразделения, связанные с процессом цифровой трансформации, из-за большого количества поставщиков на рынке.

Кроме того, по его словам, им необходимо создать отдел анализа данных и создать цифровые активы, а также систему управления для использования цифровых ресурсов.

Куать Нгок Лонг, генеральный директор компании WorkIT, сказал, что спрос на цифровую трансформацию среди бизнеса высок.

Он добавил, что цифровая трансформация — это путь технологической интеграции в соответствии с долгосрочной дорожной картой с гибкой стратегией, соответствующей рыночным тенденциям, поэтому предприятия должны изменить свое мышление, разработать подробную стратегию, устранить барьеры и начать с доступной инфраструктуры.

Чан Нгок Лием, директор городского отделения VCCI в Хошимине, сказал, что VCCI постоянно прилагает усилия для внедрения эффективных решений для цифровой трансформации на местах, добавив, что она способствует сотрудничеству с рядом партнеров для предоставления решений и приложений цифровой трансформации, которые подходят для предприятий различных отраслей.

На семинаре городской филиал VCCI-HCM и компания WorkIt подписали Меморандум о взаимопонимании по программе сотрудничества по поддержке 1.000 МСП в цифровой трансформации.

ВИА

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