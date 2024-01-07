НОВОСТИ
Цифровая трансформация имеет решающее значение для развития логистики
По данным Вьетнамской ассоциации бизнеса логистических услуг, средняя стоимость логистики во Вьетнаме составляет 16,8-17%, что все еще выше среднемирового показателя в 10,6%. Причины этого - ограниченные логистические возможности, неразвитая инфраструктура и отсутствие связи между видами транспорта.
Вьетнам опустился на четыре места в рейтинге Всемирного банка (ВБ) "Индекс эффективности логистики (LPI) 2023", заняв 43-е место с 39-го в 2018 году.
Отчет ВБ также показал, что, несмотря на улучшение инфраструктуры, таможенных и международных факторов доставки, логистическая отрасль Вьетнама по-прежнему имеет множество ограничений в плане пропускной способности, а также темпов цифровой трансформации большинства логистических предприятий.
Заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг заявила, что Вьетнам входит в десятку развивающихся логистических рынков мира, а совокупный годовой темп роста отрасли в период 2022-2027 годов составит 5,5%. За первые 10 месяцев этого года общий импортно-экспортный оборот страны составил 558,33 миллиарда долларов США с рекордным положительным сальдо торгового баланса в 24,59 миллиарда долларов США.
Она подчеркнул необходимость устранения трудностей и оптимизации преимуществ, которые цифровая трансформация принесет сектору. Этот шаг повысит конкурентоспособность сектора и будет способствовать социально-экономическому развитию дельты Меконга - региона с большим потенциалом и спросом на логистические услуги, но со скромной логистической инфраструктурой и возможностями.
Ле Куанг Чунг, вице-председатель Вьетнамской ассоциации бизнеса логистических услуг, отметил, что самым большим препятствием для роста региона дельты Меконга являются высокие логистические затраты, которые составляют 30% от себестоимости продукции. По данным ассоциации, в настоящее время в регионе работает 1461 поставщик логистических услуг, что составляет 4,39 % от общего числа логистических предприятий страны, в основном обслуживающих сельскохозяйственный сектор.
Он подчеркнул, что города и регионы должны совершенствовать систему логистической инфраструктуры, включая складскую и транспортную инфраструктуру, в направлении специализации этапов.
В то же время необходимо укреплять мультимодальные перевозки и развивать грузовые авиаперевозки, инвестируя в интеллектуальные складские и консервационные технологии, заявил он.
Кроме того, провинциям, городам и предприятиям необходимо использовать преимущества ориентации и политики в отношении региональных связей для создания существенных связей с точки зрения источников поставок товаров и логистической деятельности.
Представитель Вьетнамской ассоциации бизнеса логистических услуг предложил открыть дополнительный водный транспортный маршрут, соединяющий регион дельты Меконга с Камбоджей и районом Каймеп-Тхивай. Новый канал создаст преимущества для прямого импорта-экспорта ключевых продуктов, таких как морепродукты и сельскохозяйственная продукция в Европу и США.