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Цифровая трансформация дорожного хозяйства – это не только модернизация управления
По словам министра транспорта Нгуен Ван Тханга, цифровая трансформация в транспортно-логистической отрасли является одним из восьми приоритетных направлений, которым правительство уделяет особое внимание и дает кардинальные направления. Поэтому в последнее время Минтранс выпустил множество программ и решений, требующих от ведомств и подразделений отрасли сосредоточиться на их реализации.
Примечательно, что деятельность министерства была перенесена в цифровую среду с целью управления и администрирования на основе баз данных по трем основным приоритетным областям, включая: дорожную инфраструктуру, транспорт, а также безопасность дорожного движения. Это помогает транспортной отрасли ускорить прогресс и снизить затраты на реализацию проектов транспортной инфраструктуры.
Информируя о процессе внедрения цифровой трансформации транспортной отрасли директор Центра информационных технологий при Министерстве транспорта Ле Тхань Тунг сообщил, что после подписания Премьер-министром Постановления № 749/QD-TTg от 3 июня 2020 года в рамках «Национальной программы цифровой трансформации до 2025 года с перспективой до 2030 года» Минтранс опубликовал план и требования к цифровой трансформации отрасли, на реализации которых сосредоточены ведомства и подразделения.
Руководители министерства председательствовали на многих тематических заседаниях и реализовали поставленные задачи в рамках Проекта по развитию применения данных о народонаселении, электронной идентификации и аутентификации, служащего национальной цифровой трансформации в период 2022-2025 годов с перспективой до 2030 года (Проект 06).
Информируя о результатах предоставления онлайн-госуслуг Минтранса за последнее время, директор Центра информационных технологий при Минтранса Ле Тхань Тунг сообщил: «Министерство сохраняет предоставление 291 онлайн-услуги из 404 административных процедур (72%).
Говоря о проблемах, возникших в процессе цифровой трансформации, заместитель генерального директора Вьетнамской морской корпорации (VIMC) Ле Куанг Чунг признал, что текущая ситуация цифровой трансформации в корпорациях и государственных предприятиях по-прежнему остается сложной.
Поэтому корпорациям необходимо рассмотреть возможность создания альянса для расширения обмена и поддержки деятельности крупных корпораций и предприятий. Для этого компаниям с технологическими преимуществами, таким как Viettel, FPT..., необходимо более активно участвовать в процессе цифровой трансформации логистического бизнеса. Между тем, что касается вопросов человеческих ресурсов, необходимо создать совет экспертов-консультантов, которые будут связываться друг с другом по вопросам цифровой трансформации, обсуждать и предлагать соответствующие направления бизнес-сообществу, создавая соответствующие платформы приложений, подходящие для клиентов и пользователей.