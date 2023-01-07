Цифровая трансформация в журналистике должна стать главной тенденцией 2023 года

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг. Фото: ВИА

6 января, выступая на конференции Вьетнамского информационного агентства (ВНА) по подведению итогов работы в 2022 г. и развертыванию задач на 2023 г., секретарь парткома, генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг подчеркнула, что в 2023 г. по прогнозам внутренняя и международная ситуация имеет преимущества и возможности, но также много трудностей и вызовов.



В этом контексте требуется, чтобы сотрудники, корреспонденты ВИА надежно поддерживали фундаментальные ценности, быстро адаптировались, осваивали ситуацию, овладевали технологиями и более решительно, активно и эффективно развертывали поставленные программы и планы.



ВИА продолжает улучшать качество информации, уделяя особое внимание продвижению сильных сторон каждого информационного подразделения, каждого корпункта в стране и за рубежом для создания синергии главного национального мультимедийного информационного агентства.



Кроме того, каждое подразделение уделяет внимание дальнейшему повышению качества существующих информационных продуктов, созданию новых информационных продуктов с высокотехнологичным содержанием, более дружелюбных для пользователей; активизации распространения информации на мультиплатформах, эффективно отвечая требованиям партийных и государственных руководителей, а также разнообразным потребностям общественности.



Кроме того, цифровая трансформация всех видов деятельности, процессов и управления прессой должна главной тенденцией 2023 года.



За год ВИА выпустила 46.000 новостей и статей по внутренним вопросам; 96.000 международных новостей и статей; 59.000 новостей и статей для зарубежья; 190.000 фотографий и множество тематических изображений; 3.100 графических новостей... Общее количество посещений сайтов ВИА увеличилось по сравнению с 2021 годом.



ВИA предоставило официальную, надежную, своевременную и обширную информацию на многих платформах, создав широкое распространение. Самыми популярными новостями стала информация по следующим темам: социально-экономическое восстановление и развитие, выполнение резолюций 13-го всевьетнамского съезда партии, борьба с коррупцией, негативными явлениями; SEA Games 31...



