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Цифровая трансформация в банковских операциях
В июне 2020 года премьер-министр опубликовал Национальную программу цифровой трансформации с целями развить цифровое правительство, цифровую экономику и повысить конкурентоспособность экономики. К 2030 году цифровая экономика будет составлять 30% ВВП.
Согласно статистическим данным Государственного банка Вьетнама, к концу 2022 года банковская отрасль инвестировала более 15 000 миллиардов донгов в деятельность по цифровой трансформации и превратила Вьетнам в одну из ведущих стран по применению цифрового банкинга.
Имея более 20 миллионов клиентов, имеющих платежно-депозитные счета, и более 15 миллионов клиентов, использующих электронные услуги, Сельскохозяйственный банк (Агрибанк) является одним из банков-пионеров в тестировании новых технологий и бизнес-моделей для улучшения качества обслуживания клиентов на основе революционной экосистемы цифровых банковских продуктов и услуг.
Осознавая, что цифровая трансформация является ключевой задачей, Агрибанк ежегодно выделяет значительные бюджетные средства на инвестиции в создание и применение систем информационных технологий. Примечательно, что в 2022 году Агрибанк развернул услуги цифрового банкинга (Agribank Digital), интегрируя современные технологические приложения.
Однако комплексное, эффективное и устойчивое внедрение цифровой трансформации по-прежнему остается большой проблемой для многих организаций и предприятий любого размера. По результатам опросов ряда стратегических консалтинговых компаний, таких как McKinsey и BCG, более 70% проектов цифровой трансформации бизнеса не оправдывают ожиданий и не дают устойчивых результатов роста.
Можно сказать, что цифровая трансформация требует от организаций постоянной готовности к колебаниям рынка, изменениям в поведении клиентов, инвестиционным рискам в сфере технологий. Трудности с финансовыми и человеческими ресурсами, инфраструктурой и систематической стратегией цифровизации увеличивают риск неудачи при реализации цифровой трансформации.
Рассказывая о трудностях процесса цифровой трансформации, заместитель управляющего Государственного банка Вьетнама Фам Тьен Зунг отметил, что банковская отрасль сталкивается с рядом проблем, в том числе с проблемой инноваций, интеграцией между банковской отраслью и другими отраслями и областями, особенно секторами государственного управления такими как здравоохранение, образование и т. д., для формирования цифровой экосистемы, предоставляющей клиентам многофункциональные услуги.
Заместитель управляющего Фам Тьен Зунг заявил, что в ближайшее время Государственный банк продолжит активно координировать свои действия с министерствами, ведомствами и народными комитетами провинций и городов для эффективного внедрения задач и решений, предложенных в Проекте развития безналичных платежей на период 2021-2025 годов, в Плане цифровой трансформации и Проекте № 06 банковской отрасли, направленном на совершенствование правовой базы для содействия цифровой трансформации, включая сборники политик в отношении подключения и использования данных, чтобы системы банковских приложений работали безопасно, эффективно и имели возможность подключаться и интегрироваться с другими системами, особенно с сектором государственного управления, расширяя цифровую экосистему для обслуживания онлайн-платежей с бесперебойным и удобным обслуживанием, а также чтобы усилить работу по обеспечению информационной безопасности и продолжить проведение информационно-пропагандистской работы по совершенствованию знаний и навыков безопасного использования и доступа к банковским услугам.