НОВОСТИ
Цифровая и «зелёная» трансформация для повышения конкурентоспособности частной экономики
По словам профессора, почётного доктора Нгуен Динь Тханга, вице-президента Ассоциации цифровых коммуникаций Вьетнама, цифровая трансформация — это процесс интеграции цифровых технологий во все сферы деятельности предприятия: управление, финансы, производство, бизнес, маркетинг и клиентские сервисы. Это не только внедрение новых технологий, но и фундаментальное изменение мышления, корпоративной культуры и способов функционирования для оптимизации процессов, повышения эффективности и улучшения клиентского опыта.
Многие частные компании уже понимают важность цифровой трансформации и активно ищут новые технологические решения. Быстрое развитие ИТ, облачных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей (IoT) предоставляет широкий спектр возможностей. Однако остаются серьёзные вызовы, особенно для малого и среднего бизнеса: нехватка инвестиций в технологии, сопротивление изменениям в рабочих привычках и менталитете сотрудников.
Кроме того, в условиях усложняющейся цифровой среды значительно возрастают риски кибератак и угрозы безопасности данных. В связи с этим профессор Нгуен Динь Тханг подчеркнул необходимость государственных инвестиций в защиту информации и создание благоприятных условий для цифровой трансформации предприятий. Он также призвал к укреплению сотрудничества между бизнесом, исследовательскими организациями, университетами и международными партнёрами, а также к созданию сетей поддержки и информационно-просветительских кампаний.
Наряду с цифровой трансформацией всё более актуальной становится «зелёная» трансформация — и как политическое обязательство, и как требование современного общества. Доктор Во Чи Тхань, бывший заместитель директора Центрального института экономического управления, директор Института стратегических исследований брендов и конкуренции, отметил: «Зелёная» трансформация — это не только политика, но и новый образ жизни и потребительских привычек.
По его словам, несмотря на положительное сальдо экспорта, объёмы экспорта сокращаются. Обрабатывающая промышленность показывает позитивные признаки, но остаётся в сложном положении. Государственные инвестиции и привлечение ПИИ остаются основными драйверами, тогда как доверие рынка к частным инвестициям снижается. В этой ситуации сельское хозяйство и экспорт агропродукции становятся важнейшей опорой экономики.
Доктор Во Чи Тхань считает, что реализация целей «зелёной» трансформации — это сложный и долгий процесс, требующий комплексных изменений: мышления, сознания, институтов, правовой базы, политики и конкретных действий всех участников — правительства, организаций, граждан и бизнеса. Этот процесс должен идти как «снизу вверх», так и «сверху вниз».
Для бизнеса «зелёная» трансформация — это вопрос конкурентоспособности и выживания. Независимо от желания компаний, им придётся меняться, так как современное общество требует «зелёных» продуктов и экологичных производственных процессов. Особенно молодое поколение потребителей в крупных городах активно формирует спрос на «зелёное» и цивилизованное потребление, оказывая серьёзное давление на бизнес.
Однако, как отметил доктор Во Чи Тхань, Вьетнам сталкивается с рядом вызовов: необходимость создания согласованной и эффективной нормативной базы, внедрение чётких критериев для «зелёной» деятельности, а также разработка новых моделей, таких как циркулярная экономика в режиме «песочницы» (sandbox). Для успешного продвижения вперёд требуется не только решимость и настойчивость, но и дух ответственности и смелости принимать вызовы. Этот дух должен проявляться как у политиков, так и у каждого предприятия и гражданина, чтобы превратить «зелёные» устремления в реальность.