Цифровая и зелёная трансформация в туризме
Стратегия развития туризма Вьетнама до 2030 года подчёркивает необходимость «устойчивого и инклюзивного развития туризма на основе зелёного роста», а также акцентирует, что «туризм должен развиваться профессионально, качественно, эффективно, с активным применением достижений Четвёртой промышленной революции». Правительственная телеграмма №34/CĐ-TTg премьер-министра о стимулировании развития туризма и обеспечении двузначных темпов экономического роста также особо выделяет задачу ускорения цифровой и зелёной трансформации в туристическом секторе.
Недавно на 12-й Генеральной ассамблее Всемирной организации по продвижению туризма городов (TPO 2025) и на Высшем туристическом форуме, проходивших в рамках Международной туристической ярмарки в Хошимине (ITE HCMC 2025), центральной темой стала «Формирование будущего туризма: путь к цифровой и зелёной трансформации».
По словам заместителя премьер-министра Май Ван Чиня, в эпоху цифровизации и устойчивого развития важно осознавать, что цифровая и зелёная трансформация — не два параллельных пути, а «золотой ключ» и два «стратегических столпа», которые взаимно дополняют друг друга и создают синергетический эффект для построения современного, гуманного и культурно самобытного устойчивого туризма.
Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг также подтвердил: цифровая и зелёная трансформация в туризме — это неизбежная стратегия действий для каждой страны, включая Вьетнам.
В последние годы многие регионы, туристические направления и предприятия Вьетнама активно внедряют цифровые и экологические технологии, развивая «умный туризм» и создавая привлекательные, экологичные туристические продукты. Запущены масштабные кампании по сокращению пластиковых отходов в туризме, поддержке предприятий в цифровизации управления и продвижении туристических услуг. Всё больше появляется «зелёных» туров, «умных» отелей, а также предприятий и дестинаций, получивших сертификаты устойчивости.
Однако, как отмечают эксперты, для продвижения цифровой и зелёной трансформации на более высокий уровень необходимо преодолеть ряд вызовов с помощью комплексных и согласованных решений. По мнению председателя Вьетнамской ассоциации зелёного туризма Фунг Куанг Тханя, обе трансформации требуют значительных начальных инвестиций в технологии и инфраструктуру. Это неизбежная тенденция, требующая участия всех сторон: государство задаёт направление, но предприятия должны стать ведущей силой, при активной поддержке местных сообществ.
Помимо налоговых и финансовых льгот, важно вовлечь как можно больше предприятий, чтобы сформировать высокий спрос на зелёные решения, что, в свою очередь, стимулирует рынок, снижает стоимость «зелёных» материалов и уменьшает инвестиционные затраты. При этом зелёная трансформация должна включать не только защиту окружающей среды, но и сохранение культурных ценностей, принося реальную пользу местным сообществам.
Заместитель директора Национального управления туризма Вьетнама Фам Ван Тхуи подчеркнул, что создаётся единая цифровая платформа для туристической отрасли, где предприятия смогут использовать цифровые данные для продвижения и рекламы, а туристы — легко находить актуальную информацию о вьетнамском туризме.
Что касается «зелёной» трансформации, Фам Ван Тхуи отметил, что Вьетнам обладает значительными ресурсами для развития экологического туризма. Стране необходимо создавать больше «зелёных» туристических продуктов, соответствующих ожиданиям рынка, чтобы привлекать больше путешественников.