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Циркулярная экономика рассматривается как ключ к устойчивому развитию сельского хозяйства
Однако, по его словам, внедрение круговой практики уже не является чем-то необязательным, а просто необходимо. Эта модель, позволяющая сократить количество отходов и повторно использовать ресурсы, считается жизненно важной для повышения производительности, защиты окружающей среды и увеличения доходов фермеров.
«Циркулярная экономика - это неизбежный путь вперед», - сказал Ха Ван Тханг, председатель Совета сельскохозяйственного бизнеса Вьетнама (VCAC). «Она повышает производительность, снижает вред окружающей среде и укрепляет нашу конкурентоспособность».
Мероприятие, организованное VCCI и журналом Business Forum, было посвящено ускорению перехода от традиционного, ресурсоемкого сельского хозяйства к более эффективным системам замкнутого цикла. В таких моделях сельскохозяйственные отходы перерабатываются, рисовая солома и отходы животноводства становятся органическими удобрениями, растительные остатки превращаются в корм для животных, а навоз перерабатывается для повторного использования.
Эти подходы уже приносят свои плоды. В северных средних районах и дельте Меконга переработка побочных продуктов переработки риса увеличила доходы фермеров примерно на 15 %. Животноводы в таких провинциях, как Футхо, Туенкуанг и Хынгйен, сообщают о снижении затрат до 15 % за счет применения круговой практики.
Согласно правительственному решению, принятому в июне 2024 года, к 2030 году не менее 20% проектов в области сельскохозяйственной науки и техники будут связаны с моделями циркулярной экономики.
Несмотря на достигнутый в последнее время прогресс, Ха Ван Тханг указал на ряд препятствий, включая устаревшие нормативные акты, ограниченную политическую поддержку и ограниченный доступ к «зеленому» финансированию. Малым и средним предприятиям, которые доминируют в этом секторе, часто не хватает капитала, чтобы инвестировать в технологии переработки или наладить более глубокие партнерские отношения с фермерами.
Он также отметил, что краткосрочное мышление остается препятствием. «Многие фермеры по-прежнему полагаются на химические средства производства, не задумываясь о долгосрочных последствиях», - сказал он.
Он призвал к созданию скоординированной политической экосистемы, включающей налоговые стимулы, «зеленое» кредитование, улучшение инфраструктуры и пилотные программы поддержки на местном уровне.
Он также призвал упростить технические стандарты, чтобы фермерам было легче внедрять устойчивые методы.
Он добавил, что службы распространения сельскохозяйственных знаний должны играть более активную роль в передаче знаний и технологий, особенно в превращении побочных продуктов риса, таких как солома и шелуха, в биоудобрения и другие продукты с добавленной стоимостью.
Ха Ван Тханг заявил, что круговое сельское хозяйство должно быть ориентировано на фермеров, назвав его не просто стратегией, а будущим вьетнамского сельского хозяйства.
Он отметил, что его успех зависит от скоординированных усилий на всех уровнях, особенно со стороны низовых сообществ.
Нгуен Чи Нгок, вице-президент Вьетнамской генеральной ассоциации сельского хозяйства и развития сельских районов, поддержал эту точку зрения, добавив, что, хотя концепция циркулярной экономики существует уже более десяти лет, реальные изменения начали происходить только в последнее время.
Он призвал к созданию гибких пилотных моделей, ориентированных на местные условия, и оказанию финансовой поддержки малым и средним предприятиям, подчеркнув, что усилия по внедрению циркулярного сельского хозяйства должны опираться на практические реалии.
Он отметил, что для успешного перехода необходимо поддерживать долгосрочную политику, инновации и постоянные инвестиции