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Циркулярная экономика помогает текстильной отрасли Вьетнама укрепить конкурентные преимущества

Согласно рекомендациям Группы исследований устойчивого и многофункционального текстиля (Университет прикладных наук Саксион, Нидерланды), для интеграции на рынок ЕС вьетнамские предприятия должны соответствовать ряду нормативных актов Евросоюза. Среди них: Рамочная директива ЕС по отходам (обязательное раздельное накопление текстильных отходов с 2025 года во всех странах ЕС; поощрение повторного использования и переработки вместо сжигания или захоронения); Регламент REACH (ограничение использования опасных химикатов в производстве; стимулирование безопасных альтернатив и прозрачности химического состава в цепочках поставок); Стратегия ЕС по устойчивому и циркулярному текстилю (требование, чтобы изделия, поступающие на рынок ЕС, были долговечными, пригодными для ремонта и переработки, производились преимущественно из вторичного волокна и не содержали вредных веществ).

Переход к модели циркулярной (замкнутой) экономики больше не является выбором, а становится обязательным требованием для текстильной отрасли.

Разумный ввод и переработка сырья

Будучи одним из экспортных столпов Вьетнама, текстильная промышленность активно стремится развиваться в соответствии с принципами циркулярной экономики. На период 2025–2030 гг. отрасль ставит перед собой цели углублённого развития, внедрения инноваций, применения технологий, повышения производительности и снижения зависимости от неквалифицированного труда.

По мнению экспертов, цели внедрения циркулярной экономики в текстильной отрасли включают: отказ от использования первичного сырья и снижение выбросов микроволокон, продление жизненного цикла продукции, эффективную переработку, рациональное использование сырья и топлива, а также переход к возобновляемым источникам энергии. При этом первый шаг — отказ от сырья ископаемого происхождения и сокращение выбросов микропластика — является основополагающим и имеет важное значение для замкнутой производственной цепочки.

Для перехода к циркулярной экономике предприятиям необходимо сокращать использование первичных синтетических волокон, повышать долю переработанного полиэстера, развивать использование возобновляемых целлюлозных волокон вместо полиэстера, проектировать изделия из однотипных волокон (100% хлопок, 100% полиэстер) для облегчения переработки, а также применять биоматериалы для частичной замены полиэстера.

Также необходимо переходить на водоосновные, менее токсичные и легко разлагаемые красители. Следует внедрять новые технологии окрашивания, такие как сверхкритическое CO₂-окрашивание, пеноокрашивание и плазменное окрашивание.

Цель эффективной переработки требует корректировки процессов проектирования и утилизации одежды. Эксперты считают, что переход к использованию различных материалов и разработка эффективных технологий переработки для этих материалов — важный шаг к расширению масштабов утилизации и созданию новых материалов.

По данным Вьетнамской ассоциации текстиля и швейной промышленности (Vitas), в стране есть предприятия, такие как TCM — Thanh Cong Textile Garment, которые активно диверсифицируют продукцию, особенно ориентируясь на экологически чистые, переработанные и высокоценные изделия с замкнутым циклом производства — от пряжи до пошива. Они также развивают устойчивое производство (ESG), расширяя использование трёх видов переработанных материалов: полиэстера, вискозы и хлопка.

Рациональная переработка в отрасли также связана с необходимостью технологических инноваций. По мнению доктора Нгуен Тхи Тхань Фыонг, директора Института экологической промышленности, необходима единая программа модернизации для концентрации усилий и инвестиций в технологии переработки наиболее распространённых материалов. Также важно совершенствовать технологии сортировки, что позволит повысить качество вторичного сырья за счёт более точной его классификации.

Предприятия должны инвестировать в технологии сокращения отходов и повторного использования ресурсов: программное обеспечение для оптимизации раскроя, системы фильтрации и повторного использования сточных вод, технологии рекуперации тепла, автоматизированные системы сортировки текстильных отходов, а также технологии бесводного окрашивания и окрашивания с минимальным использованием химикатов.

Развитие «зелёных» технологий и продукции

Вьетнамская текстильная корпорация (Vinatex) ставит цель к 2030 году достичь двузначных темпов роста, устойчивого развития по модели циркулярной экономики и создания собственной экспортной марки. По словам председателя совета директоров Vinatex Ле Тьен Чыонга, ключевые решения включают: цифровую и «зелёную» трансформацию, инвестиции в технологии Индустрии 4.0, реструктуризацию, развитие внутренних и внешних рынков, совершенствование системы управления, увязку экономического развития с вопросами обороны и безопасности, формирование корпоративной культуры и развитие человеческих ресурсов.

В настоящее время доля «зелёной» продукции Vinatex достигла 25%, а объёмы производства пряжи из переработанных материалов в 2024 году составили 17 864 тонны. Корпорация инвестирует в научные центры, занимающиеся разработкой экологичной продукции и функциональных тканей, а также активно адаптируется к глобальным тенденциям.

Согласно рекомендациям Группы исследований устойчивого и многофункционального текстиля (Университет прикладных наук Саксион, Нидерланды), для интеграции на рынок ЕС вьетнамские предприятия должны соответствовать ряду нормативных актов Европейского союза. Среди них:

Рамочная директива ЕС по отходам — обязательное раздельное накопление текстильных отходов с 2025 года во всех странах ЕС; поощрение повторного использования и переработки вместо сжигания или захоронения.

Регламент REACH — ограничение использования опасных химикатов в производстве; стимулирование безопасных альтернатив и обеспечение прозрачности химического состава в цепочках поставок.

Стратегия ЕС по устойчивому и циркулярному текстилю — требование, чтобы изделия, поступающие на рынок ЕС, были долговечными, пригодными для ремонта и переработки, производились преимущественно из вторичного волокна и не содержали вредных веществ.

ИЖВ/ВИА

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