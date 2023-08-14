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Циркулярная экономика - выбор для устойчивого развития
Во Вьетнаме многие новые производственные и бизнес-модели, приближенные к циркулярной экономике, довольно успешно внедряются в частном секторе, создавая широкие возможности для развития экономики.
В качестве примера можно привести экопромышленные парки в провинции Ниньбинь, городах Кантхо и Дананг, которые помогают ежегодно экономить миллионы долларов США.
Сектор прямых иностранных инвестиций (ПИИ) зарекомендовал себя как динамичный игрок в продвижении циркулярной экономики, разрабатывая планы по переработке отходов и побочных продуктов с помощью современных технологий.
В частности, компания Nestlé производит необожженный кирпич из отходов котельных, удобрения из неопасного шлама, а также экологические кровельные листы из пакетов молока. Кроме того, к 2025 году компания планирует перерабатывать и повторно использовать 100% упаковок продуктов. В то же время почти 99% отходов или побочных продуктов Heineken Vietnam были повторно использованы или переработаны, а четыре из шести пивоваренных заводов компании используют тепловую энергию, полученную из возобновляемых источников и топлива с низким уровнем выбросов. Unilever Vietnam реализует программу по сбору и вторичной переработке пластиковых упаковок и сортировке отходов на месте.
В текстильном и швейном секторе некоторые предприятия перерабатывают обрезки тканей в новые и используют их в составе новой одежды с маркировкой CE, что позволяет продавать продукцию в Европе и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA).
Однако, по мнению некоторых экспертов, производственные и бизнес-модели циркулярной экономики еще не стали популярными во Вьетнаме, поскольку большинство предприятий по-прежнему ориентируются на краткосрочные цели, в то время как циркулярная экономика создает долгосрочные ценности.
Они также указали на недостаток законодательных и инфраструктурных условий, низкий спрос на продукцию циркулярного и заменяемого назначения, отсутствие экспертов в этой области, а также на то, что существующая методология расчета ВВП пока не уделяет должного внимания социальным и экологическим факторам.
Несмотря на трудности, циркулярная экономика дает ряд преимуществ для экономики. Каждое изменение начинается с малых действий, поэтому необходимо возлагать надежды на эту модель и побуждать заинтересованные стороны поддерживать ее и следовать ей, считает директор Национального центра поддержки стартапов Фам Зунг Нам.
Развитие циркулярной экономики даже сложнее, чем продвижение инноваций, поскольку инновации сосредоточены на экономическом аспекте, а циркулярная экономика сбалансирована как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения охраны окружающей среды.
Партия и государство подтверждают свою точку зрения на развитие циркулярной экономики для достижения устойчивого развития.
11 февраля 2020 года Политбюро приняло постановление «Об основных направлениях стратегии развития энергетики страны до 2030 года с перспективой до 2045 года». В этом документе подтверждается приоритетность использования возобновляемых источников энергии и установок по переработке отходов в энергию для защиты окружающей среды и развития циркулярной экономики. В закон «Об охране окружающей среды» 2020 года официально включены положения об этой экономической модели.
План развития циркулярной экономики во Вьетнаме, утвержденный премьер-министром 7 июня 2022 г., определяет развитие циркулярной экономики как неизбежность, соответствующую глобальной тенденции, и требование для совершения прорывов в восстановлении экономики и реализации Целей устойчивого развития.
Фам Хонг Куат, директор Национального агентства по развитию технологического предпринимательства и коммерциализации, отметил, что в условиях глобальной экономической интеграции Вьетнам присоединился к ряду соглашений о свободной торговле нового поколения со многими странами и регионами. Эти соглашения включают обязательства по обеспечению экологической безопасности, поэтому переход на модель циркулярной экономики является неизбежной тенденцией для достижения устойчивого развития.
Предлагая ряд мер, Нгуен Тхе Чинь, бывший директор Института стратегии и политики в области природных ресурсов и окружающей среды, отметил, что государство должно постоянно совершенствовать политику и законодательство, выпускать нормативные акты и стандарты по развитию циркулярной экономики, соответствующие региональным и мировым тенденциям, и использовать такие инструменты, как технические стандарты и налоги, чтобы минимизировать чрезмерную эксплуатацию ресурсов и отходы в процессе производства.
Необходимо также перейти к модели роста, основанной на эффективном использовании природных ресурсов, стимулировать предприятия к внедрению практики циркулярной экономики и ввести жесткие правила ответственности компаний за свои отходы, добавил он.