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ЦИЕМ представляет три экономических сценария на 2024 год
По словам Нгуен Хыу Тхо, руководителя отдела экономического анализа и прогнозирования ЦИЕМ, согласно трем сценариям, ВВП Вьетнама вырастет на 5,5%, 6% и 6,5% соответственно, причем первый сценарий наиболее вероятен.
Мероприятие, проходившее под девизом «Использование технологий для обеспечения процветания Вьетнама», собрало лидеров бизнеса, ученых, экспертов и политиков для изучения преобразующего потенциала новых технологий, Индустрии 4.0 и цифровой революции.
Экономисты разделили мнение о том, что 2024 год будет сложным для экономики, поскольку трудности, присущие ей в этом году, а также сложная и непредсказуемая геополитическая ситуация в мире, как ожидается, сохранятся до следующего года.
В связи с этим, по их мнению, управление денежно-кредитной политикой будет непростым и потребует большей гибкости.
В частности, институт отметил, что традиционные экономические локомотивы, такие как Хошимин и Ханой, будут замедляться и появятся новые, такие как Хайфон, Куангнинь и Тханьхоа, однако их будет пока немного и они будут недостаточно сильными.
Поэтому для достижения высоких темпов роста ВВП в 2024 году исследовательская группа ЦЕИМ предлагает сосредоточиться на стабилизации макроэкономики и сдерживании инфляции, уделяя больше внимания драйверам экономического роста.
Эксперты также подчеркнули необходимость улучшения институтов и бизнес-среды, укрепления инфраструктуры, усиления поддержки производственных и коммерческих предприятий, а также развития рынков товаров и услуг.
Упомянув о ловушке среднего дохода, постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме Рамла Халиди сказала: «Технологические инновации, энергетический переход и изменения в геополитических стратегиях создали для Вьетнама исторические возможности для ускорения экономических преобразований, выхода на новые рынки товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью и повышения уровня сложности и внутреннего содержания экспорта.
Способность Вьетнама использовать эти возможности будет иметь важные последствия для способности страны поддерживать рост производительности при более высоком уровне доходов - другими словами, избежать ловушки среднего дохода».
Старший международный экономист ПРООН Джонатан Пинкус поделился ценными соображениями о ловушке среднего дохода и технологической политике в Юго-Восточной Азии, привнеся в дискуссию глобальный взгляд.