Церемония Футхо в память о легендарных предках

Делегаты присутствуют на церемонии, которая состоялась 6 апреля в северной центральной провинции Футхо в память о легендарных предках Вьетнама, отце Лак Лонг Куане и матери Ау Ко. Фото: baophutho.vn

6 апреля в северной центральной провинции Футхо прошла церемония, посвященная памяти легендарных предков Вьетнама, отца Лак Лонг Куана и матери Ау Ко.

Традиционные ритуалы были проведены в храмах, посвященных Лак Лонг Куану и Ау Ко на месте реликвии Храма королей Хунг, чтобы выразить благодарность паре, заложившей основу страны.

Каждый год мероприятия, посвященные Лак Лонг Куану и Ау Ко, проводятся в преддверии поминовения королей Хунг, которые считаются самыми первыми основателями Вьетнама, в 10-й день третьего лунного месяца (который в этом году приходится на 10 апреля).

С 1 апреля Футхо организовал ряд культурных и спортивных мероприятий по этому случаю.

Легенда гласит, что Лак Лонг Куан (настоящее имя Шунг Лам, сын Кинь Зыонг Выонга и Тхан Лонг Ны) женился на Ау Ко (дочери феи Зе Лай). Затем Ау Ко родила мешок, наполненный 100 яйцами, из которых вскоре вылупились сотни сыновей.

Однако вскоре после этого Лак Лонг Куан и Ау Ко расстались. Лак Лонг Куан отправился на побережье с 50 детьми, а Ау Ко отправился в высокогорье с остальными.

Их старший сын стал королем, который назвал страну Ван Ланг и основал столицу в Фонг Чау (современный город Вьетчи в провинции Футхо), положив начало 18 поколениям королей Хунг.

Короли выбрали гору Нгиалинь, самую высокую в регионе, для проведения ритуалов, посвященных божествам риса и солнца, чтобы молиться о здоровом урожае.

В честь их великого вклада на горе Нгиалинь был построен комплекс храмов, посвященных им, а 10-й день третьего лунного месяца служит национальным юбилеем королей.

Поклонение королям Хунг, тесно связанное с традициями поклонения предкам большинства вьетнамских семей, было признано ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия человечества в 2012 году.