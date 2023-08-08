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Церемония провода второй инженерной группы на миротворческое задание в Абьей

Утром 8 августа в Министерстве национальной обороны состоялась церемония проводов 2-й инженерной группы, которая отправилась для выполнения миротворческого задания ООН в миссии ЮНИСФА, район Абьей.
  Генерал-полковник Фунг Ши Тан, заместитель начальника Генерального штаба ВНА, заместитель начальника Межведомственной рабочей группы, заместитель руководителя Руководящего комитета Министерства национальной обороны по участию в миротворческой деятельности ООН, проводил и поднял боевой дух солдат. Фото: ВИА  
На церемонии председательствовал генерал-полковник Фунг Ши Тан, заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии, заместитель начальника Межведомственной рабочей группы, заместитель руководителя Руководящего комитета Министерства национальной обороны по участию в миротворческой деятельности ООН.

Наряду с обучением по наращиванию потенциала, Центральная военная комиссия и Министерство национальной обороны руководили закупкой соответствующего оборудования, материалов и товаров для обеспечения выполнения заданий вьетнамскими миротворцами в Абьее.

Департамент по поддержанию мира Вьетнама договорился с Организацией Объединенных Наций о разрешении членам группы перевозить на самолете до 100 кг груза на одного человека, а всей группе - 17,6 тонны груза. Большая часть оставшихся товаров будет доставлена морем.

Перед отъездом генерал-полковник Фунг Ши Тан, поручив инженерной группе 2 задачи, попросил членов группы объединиться, преодолеть трудности и выполнить все задачи, поставленные Организацией Объединенных Наций и Министерством обороны.

Кроме того, солдаты должны поддерживаться и продвигать традиции и имидж армии первого президента страны Хо Ши Мина; продолжать создавать хороший имидж Вьетнамской народной армии среди международных друзей и местных жителей в районе дислокации; способствовать эффективному осуществлению внешней политики Партии и государства, повышению престижа и положения Вьетнамской народной армии, созданию благоприятной международной обстановки для строительства и защиты Отечества в новых условиях.

В частности, группа должна тщательно понимать и строго соблюдать положения Организации Объединенных Наций, миссии и законов принимающей страны; строго соблюдать законы государства, армейскую дисциплину и обеспечивать безопасность при исполнении своих обязанностей.

Вторая инженерная группы была создана 20 ноября 2022 г. решением № 4856/QD-BQP министра национальной обороны при Департаменте по поддержанию мира Вьетнама для выполнения миротворческой миссии ООН с армией в составе 203 человека, из которых 184 официальных членов и 19 членов резерва (19 женщин).

ВИА/ИЖВ

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