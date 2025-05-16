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Церемония приветствия Премьер-министра Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават с официальным визитом во Вьетнам
В торжественной обстановке оба Премьер-министра приветствовали государственные флаги двух стран. Затем Премьер-министр Фам Минь Тьинь пригласил своего таиландского коллегу пройти смотр Почётного караула Народной армии Вьетнама.
Оба руководителя представили друг другу членов высокопоставленных делегаций, присутствующих на церемонии, и вместе наблюдали за парадом, организованным Почётным караулом в честь визита.
После церемонии Премьер-министры направились в здание Правительства для проведения переговоров.
Перед началом официальных переговоров Фам Минь Тьинь и Пхэтхонгтхан Чиннават осмотрели фотовыставку, посвящённую стране, народу и прекрасным отношениям между Вьетнамом и Таиландом, организованную Аппаратом Правительства совместно с Вьетнамским информационным агентством (ВИА).
Это первый визит госпожи Пхэтхонгтхан Чиннават во Вьетнам с момента её вступления в должность Премьер-министра. Визит предоставляет сторонам возможность подвести итоги двустороннего сотрудничества в различных сферах за последнее время и определить направления его углубления и повышения эффективности в новой эпохе партнёрства и развития.