НОВОСТИ
Церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама с государственным визитом в КНДР
Церемонию возглавил Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК), председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын.
Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын встретил и тепло поприветствовал Генерального секретаря То Лама, прибывшего с государственным визитом в КНДР. Оба лидера проследовали к строю официальных лиц, обменялись представлениями делегаций двух стран, после чего поднялись на почётный помост. Военный оркестр исполнил государственные гимны Вьетнама и КНДР; в честь Генерального секретаря То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама был произведён артиллерийский салют из 21 залпа.
По обе стороны трибун были размещены транспаранты с надписями: «Горячо приветствуем товарища То Лама, Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама» и «Да здравствует дружба и солидарность между народами КНДР и Вьетнама!». На трибунах тысячи граждан с радостью размахивали флагами двух стран и громко приветствовали Генерального секретаря То Лама и вьетнамскую делегацию.
Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын пригласил Генерального секретаря То Лама пройти вдоль строя почётного караула. После смотра почётного караула оба лидера вернулись на почётный помост, наблюдали за парадным прохождением подразделений, чем завершилась церемония приветствия.
КНДР является одной из первых стран в мире, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом (в 1950 году). Это традиционные дружественные отношения, заложенные Президентом Хо Ши Мином, Председателем Ким Ир Сеном и поколениями руководителей обеих стран. В годы борьбы за национальное освобождение КНДР стояла рядом с Вьетнамом и оказывала помощь. Вьетнам, в свою очередь, всегда поддерживал и разделял трудности с КНДР.
Государственный визит Генерального секретаря То Лама в КНДР вновь подтверждает последовательную внешнеполитическую линию Вьетнама, придающего большое значение отношениям с традиционными дружественными странами. Этот визит является важным событием, предоставляющим высшему руководству двух партий и двух государств возможность обменяться мнениями и согласовать стратегические направления по укреплению и развитию традиционной дружбы, а также по расширению двустороннего сотрудничества на новом этапе в соответствии с международными нормами и устремлениями народов двух стран.