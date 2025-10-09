Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама с государственным визитом в КНДР

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын встретил и тепло поприветствовал Генерального секретаря То Лама, прибывшего с государственным визитом в КНДР.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын принимают почётный караул. Фото: ВИA  
Утром 9 октября во Дворце спорта Пхеньяна состоялась торжественная церемония приветствия Генерального секретаря То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама, прибывших с государственным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР).

Церемонию возглавил Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК), председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын встретил и тепло поприветствовал Генерального секретаря То Лама, прибывшего с государственным визитом в КНДР. Оба лидера проследовали к строю официальных лиц, обменялись представлениями делегаций двух стран, после чего поднялись на почётный помост. Военный оркестр исполнил государственные гимны Вьетнама и КНДР; в честь Генерального секретаря То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама был произведён артиллерийский салют из 21 залпа.

По обе стороны трибун были размещены транспаранты с надписями: «Горячо приветствуем товарища То Лама, Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама» и «Да здравствует дружба и солидарность между народами КНДР и Вьетнама!». На трибунах тысячи граждан с радостью размахивали флагами двух стран и громко приветствовали Генерального секретаря То Лама и вьетнамскую делегацию.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын пригласил Генерального секретаря То Лама пройти вдоль строя почётного караула. После смотра почётного караула оба лидера вернулись на почётный помост, наблюдали за парадным прохождением подразделений, чем завершилась церемония приветствия.

КНДР является одной из первых стран в мире, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом (в 1950 году). Это традиционные дружественные отношения, заложенные Президентом Хо Ши Мином, Председателем Ким Ир Сеном и поколениями руководителей обеих стран. В годы борьбы за национальное освобождение КНДР стояла рядом с Вьетнамом и оказывала помощь. Вьетнам, в свою очередь, всегда поддерживал и разделял трудности с КНДР.

Государственный визит Генерального секретаря То Лама в КНДР вновь подтверждает последовательную внешнеполитическую линию Вьетнама, придающего большое значение отношениям с традиционными дружественными странами. Этот визит является важным событием, предоставляющим высшему руководству двух партий и двух государств возможность обменяться мнениями и согласовать стратегические направления по укреплению и развитию традиционной дружбы, а также по расширению двустороннего сотрудничества на новом этапе в соответствии с международными нормами и устремлениями народов двух стран.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Рынок ценных бумаг Вьетнама официально получил повышение статуса

Рынок ценных бумаг Вьетнама официально получил повышение статуса

Государственная комиссия по ценным бумагам Вьетнама сообщила, что 8 октября 2025 года (в 3:00 по ханойскому времени) рейтинговое агентство FTSE Russell объявило о том, что фондовый рынок Вьетнама полностью соответствует всем официальным критериям и был повышен в статусе - с пограничного рынка до вторичного развивающегося рынка.
ПОДРОБНЕЕ

Top