НОВОСТИ
Церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и его супруги с официальным визитом в Финляндскую Республику
Ровно в 10:00 по местному времени к Президентскому дворцу прибыл кортеж Генерального секретаря То Лама и его супруги. Президент Александр Стубб и его супруга встретили высоких гостей у парадного входа и пригласили их занять почётные места. Военный оркестр исполнил гимны Вьетнама и Финляндии. Затем стороны представили членов делегаций, участвующих в церемонии. После этого Президент Финляндии и его супруга пригласили Генерального секретаря То Лама и его супругу пройти в зал для внесения записи в книгу почётных гостей.
Генеральный секретарь То Лам выразил радость и удовлетворение по случаю визита в прекрасную, креативную и гостеприимную страну Финляндию, поблагодарил господина Президента, его супругу и народ Финляндии за тёплый, торжественный и искренний приём. Он подчеркнул, что Вьетнам высоко оценивает роль Финляндии и добрые отношения между двумя странами, выразив уверенность, что данный визит станет важным вкладом в развитие связей, откроет новую страницу во вьетнамско-финляндских отношениях и будет способствовать миру, стабильности и развитию в регионе и мире.
По завершении церемонии приветствия Президент Финляндии Александр Стубб и Генеральный секретарь То Лам возглавили переговоры между делегациями высокого уровня двух стран.
Это визит самого высокого уровня руководства Вьетнама в Финляндию, отражающий глубокое внимание, которое Вьетнам уделяет традиционным дружественным отношениям и всестороннему сотрудничеству с Финляндией.
В последние годы двусторонний торговый оборот между Вьетнамом и Финляндией стабильно растёт. Сотрудничество в области образования и подготовки кадров также активно расширяется: почти 20 вьетнамских университетов поддерживают эффективные партнёрские связи с финскими вузами, а более 2 500 вьетнамских студентов обучаются в Финляндии по направлениям экономики, информационных технологий, туризма и другим.
Научно-техническая сфера остаётся одним из перспективных направлений сотрудничества: с 1995 года между странами подписан ряд меморандумов о взаимопонимании. С момента установления дипломатических отношений Финляндия неизменно предоставляет Вьетнаму безвозмездную помощь без политических условий, сосредоточив внимание на управлении водными ресурсами, борьбе с бедностью, адаптации к изменению климата и развитии лесного хозяйства.
Важным направлением остаётся энергетика, в том числе развитие возобновляемой энергетики и совершенствование нормативно-правовой рамки, а также реализация совместных проектов в этой области.
В сфере культуры, спорта и туризма стороны организовали ряд культурных мероприятий — выставок, концертов, литературных встреч — как во Вьетнаме, так и в Финляндии. Народные обмены также активно развиваются: общества дружбы двух стран служат мостом, укрепляющим взаимопонимание и знакомство народов с культурой, традициями и людьми обеих стран.
Официальный визит Генерального секретаря То Лама и его супруги в Финляндскую Республику является важной возможностью для подведения итогов достигнутого сотрудничества и определения новых стратегических направлений, способствующих дальнейшему развитию традиционных дружественных отношений и всестороннего сотрудничества на новый уровень.