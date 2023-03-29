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Церемония по случаю 20-летия петиционного комитета НС

28 марта председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ принял участие в церемонии в Ханое, посвященной 20-летию со дня основания петиционного комитета при Постоянном комитете НС и награждению его орденом Труда второй степени. Выступая на мероприятии, глава комитета Зыонг Тхань Бинь сказал, что работа комитета способствовала укреплению доверия избирателей и общественности к Партии и государству, служа важным каналом для избирателей по всей стране, чтобы донести свои устремления до НС, Правительства и судебных органов, а также мостом для построения хороших отношений между НС и избирателями и народом.

Постоянный заместитель Председателя НС Чан Тхань Ман подчеркнул особое внимание Партии и государства к работе петиционного комитета. Он попросил комитет тесно сотрудничать с правительством и его органами, а Отечественный фронт Вьетнама выполнять поставленные задачи и направлять ежемесячные отчеты по возникающим, сложным и затянувшимся вопросам в компетентные органы.

Комитету было поручено продолжать улучшать качество своих отчетов, эффективно рассматривать и контролировать рассмотрение жалоб и доносов по запросу Постоянного комитета НС.

Комитету также было поручено тесно сотрудничать с заинтересованными ведомствами в реализации проекта партийной делегации НС по дальнейшему реформированию и повышению качества и эффективности петиционной работы в НС, тем самым закладывая правовую основу для уточнения правил работы и дальнейшего улучшения эффективного взаимодействия между комитетом и Советом по этническим вопросам и комитетами НС, а также органами Постоянного комитета НС.

Чан Тхань Ман призвал руководителей и членов комитета регулярно обновлять знание и соблюдать правила Партии и государства, особенно те, которые представляют общественный интерес.

Он полагал, что комитет выполнит возложенные на него задачи, тем самым заслужив доверие избирателей и населения всей страны.

На церемонии от имени партийных и государственных руководителей председатель НС Выонг Динь Хюэ наградил петиционный комитет орденом Труда второй степени.

ВИА/ИЖВ

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