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Церемония по случаю 20-летия петиционного комитета НС
Постоянный заместитель Председателя НС Чан Тхань Ман подчеркнул особое внимание Партии и государства к работе петиционного комитета. Он попросил комитет тесно сотрудничать с правительством и его органами, а Отечественный фронт Вьетнама выполнять поставленные задачи и направлять ежемесячные отчеты по возникающим, сложным и затянувшимся вопросам в компетентные органы.
Комитету было поручено продолжать улучшать качество своих отчетов, эффективно рассматривать и контролировать рассмотрение жалоб и доносов по запросу Постоянного комитета НС.
Комитету также было поручено тесно сотрудничать с заинтересованными ведомствами в реализации проекта партийной делегации НС по дальнейшему реформированию и повышению качества и эффективности петиционной работы в НС, тем самым закладывая правовую основу для уточнения правил работы и дальнейшего улучшения эффективного взаимодействия между комитетом и Советом по этническим вопросам и комитетами НС, а также органами Постоянного комитета НС.
Чан Тхань Ман призвал руководителей и членов комитета регулярно обновлять знание и соблюдать правила Партии и государства, особенно те, которые представляют общественный интерес.
Он полагал, что комитет выполнит возложенные на него задачи, тем самым заслужив доверие избирателей и населения всей страны.
На церемонии от имени партийных и государственных руководителей председатель НС Выонг Динь Хюэ наградил петиционный комитет орденом Труда второй степени.