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Церемония по случаю Дня национального освобождения РК и 30-летия дипломатических отношений Вьетнама и РК
Выступая на мероприятии, постоянный заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь сказал, что он впечатлен социально-экономическими достижениями РК за последние годы.
Он сказал, что 30 лет - небольшой срок, но благодаря решимости и усилиям поколений руководителей и народов двух стран, на основе культурного сходства, географической близости, экономической взаимодополняемости и общих стратегических интересов, Вьетнам и РК стали ведущими партнерами друг друга.
По его мнению, в будущем сохраняется огромный потенциал для интенсивного и экстенсивного развития двусторонних отношений, учитывая потребность в восстановлении экономики после пандемии и глобальные тенденции, такие как цифровая трансформация и «зеленый» рост.
Вьетнам разработал свою стратегию развития с большими социально-экономическими целями на 2030 год, с видением до 2045 года, в то время как РК также стремится стать ведущей страной, что показывает, что у обеих сторон есть много возможностей для расширения сотрудничества в ходе реализации своих целей развития.
Заместитель премьер-министра призвал две страны продолжать усилия по укреплению связей во всех областях, как в двустороннем, так и в многостороннем порядке, чтобы их отношения развивались более активно и достигли новой высоты.
По его словам, в ходе предстоящего государственного визита президента Нгуен Суан Фука в РК лидеры двух стран обсудят и определят новые рамки отношений, а также цели и направления развития двусторонних отношений на следующем этапе.
Он выразил уверенность, что 2022 год не только знаменует собой 30-летие дипломатических отношений, но и является важной вехой, открывающей новый этап развития двусторонних отношений. Имея прочную основу своих отношений, Вьетнам и РК будут вместе двигаться вперед, оставаться важными и заслуживающими доверия партнерами, вместе добиваться еще больших успехов в своих связях на благо двух народов.
Со своей стороны, посол РК О Ён Чжу сказала, что Вьетнам является ведущим партнером ее страны в укреплении солидарности с АСЕАН и построении свободного, мирного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона.
Две страны готовятся к следующему 30-летнему сотрудничеству, сказала она, предположив, что на основе существующего партнерства в сфере производства им следует расширить свои связи с цифровой трансформацией, реализацией цели углеродной нейтральности и экономической безопасностью.
Они также должны укреплять дипломатическое и оборонное сотрудничество, поскольку региональный и международный мир является необходимым условием стабильности и процветания. По словам дипломата, сотрудничество также должно быть усилено в урегулировании споров и международных вопросов, таких как изменение климата.
Она добавила, что корейские экспатрианты также играют важную роль в двусторонних отношениях, и обеим сторонам пора работать вместе, чтобы корейская община во Вьетнаме могла внести больший вклад в нацию Юго-Восточной Азии.