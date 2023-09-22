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Церемония, посвященная 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией
Выступая на мероприятии, Чыонг Тхи Май, член Политбюро, постоянный член Секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), Заведующая Организационным отделом ЦК КПВ, подчеркнула, что история обменов между народами двух стран насчитывает более 13 веков и 50 лет сотрудничества и развития.
По ее словам, Вьетнам и Япония поддерживают надежные и тесные партнерские отношения, охватывающие множество областей - от политики, экономики, торговли, инвестиций до человеческих ресурсов, культуры, образования, науки и технологий, а также обменов между людьми и населенными пунктами.
Чыонг Тхи Май, также является председателем Парламентской группы дружбы Вьетнам – Япония, сказала, что рост связей отражает стремление их народов к миру, развитию и процветанию двух стран, способствуя аналогичному прогрессу на региональном и глобальном уровнях.
Отметив, что 50-летие является благоприятным моментом для того, чтобы стороны посмотрели на новые перспективы на будущее, она подтвердила, что, несмотря на сложные события и колебания в регионе и мире, Вьетнам всегда считал Японию важным и долгосрочным партнером.
Наследный принц Японии Акишино, который находится с визитом во Вьетнаме вместе со своей супругой, отметил, что во Вьетнаме проводятся оживленные и динамичные мероприятия по двустороннему обмену, особенно между вьетнамской и японской молодежью, а также между населенными пунктами обеих стран.
Он отметил, что обмены между сторонами неуклонно развиваются на протяжении многих лет, а их отношения сотрудничества становятся все более глубокими и обширными в таких разнообразных областях, как экономика, сельское хозяйство, окружающая среда и многих других.
Посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио процитировал последнее исследование Японской организации внешней торговли (JETRO), которое показывает, что Вьетнам в будущем станет вторым по популярности направлением для ведения иностранного бизнеса для японских фирм после США. Вьетнамцы также являются второй по величине иностранной общиной в Японии, учитывая количество экспатриантов и студентов в этой стране.
Дипломат отметил, что молодежь активно поддерживает связи между странами во многих областях, включая ИТ, высокие технологии, бизнес и искусство. 50-летний юбилей открывает новые возможности для укрепления вьетнамо-японских отношений.