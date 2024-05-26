Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Церемония, посвященная 10-летию участия Вьетнама в миротворческих операциях ООН

Постоянное представительство Вьетнама при Организации Объединенных Наций 24 мая провело в Нью-Йорке церемонию, посвященную 76-й годовщине Международного дня миротворцев ООН и 10-летию участия страны в миротворческих операциях ООН. Выступая на мероприятии, глава представительства посол Данг Хоанг Жанг проанализировал развитие и вклад миротворческих сил ООН за последние 76 лет в поддержание мира и безопасности и создание благоприятных условий для устойчивого развития во многих регионах мира.

Он также указал на трудности и вызовы, с которыми сталкиваются миротворческие операции в настоящее время, особенно в связи со сложным развитием событий и усилением геополитической конкуренции и конфликтов по всему миру.

Поздравляя по этому случаю военных и сотрудников органов общественной безопасности, выполняющих миротворческие функции в миссиях и штаб-квартирах ООН, он подчеркнул, что миротворческие силы Вьетнама относительно молоды, но за последние 10 лет внесли значительный вклад в международную миротворческую деятельность, заслужив высокую оценку руководителей ООН, а также администраций и населения принимающих стран. Этот результат свидетельствует о правильной политике партии и государства по направлению вьетнамского персонала в миротворческие операции ООН с июня 2014 года, что помогает успешно проводить внешнюю политику независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации международных отношений, а также быть ответственным и активным членом ООН и международного сообщества, сказал посол Данг Хоанг Жанг.

Посол объяснил успешную реализацию политики участия в миротворческих операциях поддержкой и указаниями высшего партийного и государственного руководства, а также тесной координацией со стороны соответствующих ведомств, в особенности Министерства национальной обороны, Министерства общественной безопасности и Министерства иностранных дел.

В частности, усилия, самопожертвование, храбрость и творческий подход подразделений и отдельных лиц, непосредственно выполняющих свои обязанности, способствовали распространению образа и ценности Вьетнамских народных вооруженных сил, добавил он.

От имени вьетнамских офицеров, работающих в ООН, военный атташе полковник Нгуен Дык Куан пообещал продолжать прилагать усилия для надлежащего выполнения задач, поставленных партией и государством.

На церемонии участники также почтили минутой молчания память миротворцев ООН, павших при исполнении служебных обязанностей, в том числе подполковника Вьетнамской народной армии До Аня.

29 мая 1948 года Организация ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) была официально развернута для обеспечения соблюдения перемирия между Израилем и арабскими странами. С тех пор 29 мая стало Международным днем миротворцев ООН.

За последние 76 лет в 71 миротворческой миссии ООН служили более 2 миллионов миротворцев из 125 государств. Более 3 000 из них погибли при исполнении служебных обязанностей.

За последнее десятилетие более 800 "голубых касок" из вьетнамской армии и сил общественной безопасности были направлены в миссии ООН в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и районе Абьей, в Департамент миротворческих операций при штаб-квартире ООН, а также в миротворческие силы ЕС в Центральноафриканской Республике.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top