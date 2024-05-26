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Церемония, посвященная 10-летию участия Вьетнама в миротворческих операциях ООН
Он также указал на трудности и вызовы, с которыми сталкиваются миротворческие операции в настоящее время, особенно в связи со сложным развитием событий и усилением геополитической конкуренции и конфликтов по всему миру.
Поздравляя по этому случаю военных и сотрудников органов общественной безопасности, выполняющих миротворческие функции в миссиях и штаб-квартирах ООН, он подчеркнул, что миротворческие силы Вьетнама относительно молоды, но за последние 10 лет внесли значительный вклад в международную миротворческую деятельность, заслужив высокую оценку руководителей ООН, а также администраций и населения принимающих стран. Этот результат свидетельствует о правильной политике партии и государства по направлению вьетнамского персонала в миротворческие операции ООН с июня 2014 года, что помогает успешно проводить внешнюю политику независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации международных отношений, а также быть ответственным и активным членом ООН и международного сообщества, сказал посол Данг Хоанг Жанг.
Посол объяснил успешную реализацию политики участия в миротворческих операциях поддержкой и указаниями высшего партийного и государственного руководства, а также тесной координацией со стороны соответствующих ведомств, в особенности Министерства национальной обороны, Министерства общественной безопасности и Министерства иностранных дел.
В частности, усилия, самопожертвование, храбрость и творческий подход подразделений и отдельных лиц, непосредственно выполняющих свои обязанности, способствовали распространению образа и ценности Вьетнамских народных вооруженных сил, добавил он.
От имени вьетнамских офицеров, работающих в ООН, военный атташе полковник Нгуен Дык Куан пообещал продолжать прилагать усилия для надлежащего выполнения задач, поставленных партией и государством.
На церемонии участники также почтили минутой молчания память миротворцев ООН, павших при исполнении служебных обязанностей, в том числе подполковника Вьетнамской народной армии До Аня.
29 мая 1948 года Организация ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) была официально развернута для обеспечения соблюдения перемирия между Израилем и арабскими странами. С тех пор 29 мая стало Международным днем миротворцев ООН.
За последние 76 лет в 71 миротворческой миссии ООН служили более 2 миллионов миротворцев из 125 государств. Более 3 000 из них погибли при исполнении служебных обязанностей.
За последнее десятилетие более 800 "голубых касок" из вьетнамской армии и сил общественной безопасности были направлены в миссии ООН в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и районе Абьей, в Департамент миротворческих операций при штаб-квартире ООН, а также в миротворческие силы ЕС в Центральноафриканской Республике.