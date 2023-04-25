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Церемония поминовения основателей Вьетнамской нации Лак Лонг Куана и Ау Ко

Утром 25 апреля в историческом памятнике храм Хунг, город Вьетчи, провинция Футхо, прошло поминовение основателя Вьетнамской нации Лак Лонг Куан и вознесены благовония в память о Матери Вьетов Ау Ко.
  Церемония поминовения основателей Вьетнамской нации Лак Лонг Куана и Ау Ко. Фото: ВИА  
В храме Лак Лонг Куан торжественно и почтительно шла церемония поминовения. Руководители провинции Футхо от имени соотечественников почтительно преподнесли благовония, цветы и подношения на алтарь, выразив благодарность заслугам Лак Лонг Куана, который положил основу вьетнамской нации, молясь на его благословение, на процветание, мир, счастье, на хорошую погоду, здоровье людей.

Партийный комитет, власти и представители всех этнических групп провинции Футхо обязуются укреплять силу и традиции земли предков и успешно реализовывать цели социально-экономического развития, изложенные в Резолюции Партии, строя Футхо богатой, красивой, цивилизованной, ведущей провинцией развития. Местность продолжает хорошо реализовывать сохранение и популяризацию ценностей культурного наследия на Земле предков.

После церемонии поминовения делегация провинции Футхо почтительно преподнесла благовония, цветы и подношение на память Матери Вьетов Ау Ко. Лак Лонг Куан и его жена Ау Ко считаются предками, породившими вьетнамскую нацию согласно легенде о «сте яиц». Их сыновья - Хунги - первые властители древнего Вьетнама.

Делегаты и туристы со всего мира приняли участие в церемонии, чтобы продолжить традицию Дракона, постоянно обучаясь и объединяясь для преодоления всех трудностей и испытаний, защиты целостности Отечества, и построения страны Вьетнам все более и более красивой, вечно процветающей.

* Делегация зарубежных вьетнамцев предлагают благовония в память об первых королях древнего Вьетнама - королях Хунг

25 апреля 100 представителей вьетнамской общины из более чем 20 стран мира во главе с заместителем министра иностранных дел, председателем Государственного комитета по делам вьетнамцев во Вьетнаме Фам Куанг Хиеу преподнесло благовония в память о Королях Хунгов по случаю предстоящего фестиваля Хунгов.

Заморские вьетнамцы выразили свое уважение и благодарность предкам, демонстрируя вьетнамскую мораль «Пей воду, помни исток»; молились предкам, чтобы благословили страну все более и более процветающей, безопасной, преуспевающей на международной арене.

После церемонии подношения благовоний вьетнамская делегация посадила дерево на память в районе Храма Колодца.

Ожидается, что во второй половине того же дня зарубежная вьетнамская делегация вознесет благовония в храме Лак Лонг Куана на холме Сим, принадлежащем историческому памятнику храм Хунг, посетит древнюю деревню Хунгло, город Вьетчи.

Согласно программе заокеанской вьетнамской делегации, 26 апреля делегация переедет в район Тханьтху, возложит благовония в Национальном историческом месте в храме Лангшыонг и примет участие в ряде других мероприятий в районе.

ВИА/ИЖВ

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