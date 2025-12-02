Церемония подъёма флага Вьетнама на НИС «Профессор Гагаринский»

Церемонию возглавил генерал-полковник Хоанг Суан Тьен, член ЦК КПВ, постоянный член Центральной военной комиссии, заместитель министра обороны, председатель вьетнамской части и сопредседатель МПКК по ВРТЦ.

В церемонии приняли участие: со стороны Вьетнама — заместители председателя и члены вьетнамской части МПКК, командование Военно-морских сил, руководство ВРТЦ; со стороны Российской Федерации — заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Ильич Могилевский, председатель российской части и сопредседатель МПКК по ВРТЦ, сотрудники Посольства РФ во Вьетнаме, представители Министерства науки и высшего образования РФ, а также представители соответствующих министерств, ведомств и организаций.

Выступая на церемонии, генерал-полковник Хоанг Суан Тьен подчеркнул, что во исполнение соглашения между правительствами двух стран о передаче права собственности на корабль Вьетнаму, подписанного в ходе официального визита премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина во Вьетнам в январе 2025 года, 11 мая в рамках заседания Постоянного комитета МПКК две стороны провели церемонию передачи корабля «Профессор Гагаринский» в городе Владивосток (РФ). Вьетнамский экипаж при поддержке российской стороны совершил переход и доставил корабль во Вьетнам, куда он прибыл 26 мая.

«Благодаря усилиям, решимости и эффективной координации двух сторон — Вьетнама и России — сегодня Военно-морские силы Народной армии Вьетнама совместно с Вьетнамско-Российским Тропическим центром проводят церемонию подъёма флага на корабле 889 “Профессор Гагаринский”. Корабль официально включён в состав ВМС под номером 889, а его название на русском языке сохранено на борту в знак уважения и памяти о выдающемся российском учёном, а также как выражение искренней благодарности за этот чрезвычайно ценный подарок, вручённый РФ», — отметил генерал-полковник Хоанг Суан Тьен.

От имени Министерства обороны и вьетнамской части МПКК генерал-полковник Хоанг Суан Тьен выразил благодарность Правительству РФ, российской части МПКК, Дальневосточному филиалу Тихоокеанского океанологического института, Научно-исследовательскому флоту, а также высоко оценил тесное взаимодействие ВМС Вьетнама и ВРТЦ в процессе передачи, приёма и ввода корабля в эксплуатацию согласно плану МПКК по ВРТЦ. По его словам, это не только символ дружбы, но и стимул для учёных обеих стран продолжать вносить вклад в развитие науки в интересах двух государств.

Корабль 889 «Профессор Гагаринский» станет важным дополнением к научно-исследовательским средствам ВРТЦ и ВМС Вьетнама. Генерал-полковник Хоанг Суан Тьен выразил уверенность, что обе стороны будут эффективно и практически использовать корабль, а под его «общей крышей» появится ещё больше значимых научных работ, способствующих укреплению традиции тесного сотрудничества в рамках деятельности ВРТЦ — модели, являющейся символом традиционной, доброй и прочной дружбы между двумя странами, зародившейся ещё в советский период.

Выступая на церемонии, Константин Могилевский отметил, что передача корабля 889 «Профессор Гагаринский» создаёт благоприятные условия для расширения деятельности ВРТЦ. Это одно из важнейших событий двустороннего сотрудничества в 2025 году, когда обе страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Он выразил благодарность вьетнамской стороне за сохранение названия «Профессор Гагаринский» — имени выдающегося учёного, удостоенного множества орденов и высоких званий Советского Союза. Константин Ильич выразил уверенность, что корабль будет эффективно служить выполнению морских научных исследований, тем самым способствуя дальнейшему углублению сотрудничества двух стран в области науки и технологий.