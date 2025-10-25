Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Церемония подписания Конвенции ООН против киберпреступности открывается сегодня в Ханое

Церемония подписания Конвенции ООН против киберпреступности и конференция на высоком уровне официально откроются в 9:00 25 октября в Национальном конференц-центре в Ханое.
  Президент Лыонг Кыонг выступает с речью на церемонии открытия подписания Ханойской конвенции. Фото: ВИА  
Под девизом «Борьба с киберпреступностью – совместная ответственность – обеспечение нашего будущего»» мероприятие, проходящее под эгидой Вьетнама, стало важным шагом вперёд в глобальных усилиях по укреплению международного сотрудничества и обеспечению безопасности и защищённости в киберпространстве.

В церемонии примут участие представители почти 100 государств – членов ООН и более 100 международных и региональных организаций, включая структуры системы ООН.

Принятие Конвенции ООН против киберпреступности Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2024 года и церемония её подписания в Ханое являются ярким свидетельством ответственности государств за защиту киберпространства - общего достояния всего человечества.

ВИА/ИЖВ

