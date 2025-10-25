НОВОСТИ
Церемония подписания Конвенции ООН против киберпреступности открывается сегодня в Ханое
В церемонии примут участие представители почти 100 государств – членов ООН и более 100 международных и региональных организаций, включая структуры системы ООН.
Принятие Конвенции ООН против киберпреступности Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2024 года и церемония её подписания в Ханое являются ярким свидетельством ответственности государств за защиту киберпространства - общего достояния всего человечества.