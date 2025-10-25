Церемония подписания Конвенции ООН против киберпреступности открывается сегодня в Ханое

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш фотографируются с главами делегаций на церемонии подписания Ханойской конвенции. Фото: ВИА Под девизом «Борьба с киберпреступностью – совместная ответственность – обеспечение нашего будущего»» мероприятие, проходящее под эгидой Вьетнама, стало важным шагом вперёд в глобальных усилиях по укреплению международного сотрудничества и обеспечению безопасности и защищённости в киберпространстве.

В церемонии примут участие представители почти 100 государств – членов ООН и более 100 международных и региональных организаций, включая структуры системы ООН, региональные институты, финансовые организации, а также многочисленные эксперты и учёные в области кибербезопасности и международного права.

На открытии церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности (также известной как Ханойская конвенция) выступят Президент Государства Вьетнам Лыонг Кыонг и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В этот же день состоится пленарное заседание под сопредседательством премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня и Генерального секретаря ООН Гутерриша, а также пройдут двусторонние встречи на высоком уровне и серия тематических мероприятий и дискуссий.

Принятие Конвенции ООН против киберпреступности Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2024 года и церемония её подписания в Ханое являются ярким свидетельством ответственности государств за защиту киберпространства - общего достояния всего человечества.

Это событие представляет собой не просто юридическую процедуру, но и важную площадку для продвижения диалога, обмена опытом, укрепления партнёрства между правительствами, международными организациями и частным сектором. Оно становится форумом для содействия реализации положений Конвенции и расширения глобального сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.

Конвенция устанавливает правовую основу для международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, обеспечивая поддержку и повышение потенциала государств-участников, особенно развивающихся и уязвимых стран, в противодействии этому виду преступлений. Это станет исторической вехой, подтверждающей ценность многосторонности с центральной ролью ООН и посылающей мощный сигнал о решимости мирового сообщества бороться с киберпреступностью, строить мир, основанный на справедливости и верховенстве закона, во благо нынешнего и будущих поколений.

Проведение церемонии подписания в Ханое демонстрирует роль, авторитет и активный вклад Вьетнама в решение глобальных проблем, особенно в продвижение международного сотрудничества в предотвращении и борьбе с киберпреступностью, защите безопасного и здорового киберпространства и обеспечении устойчивого развития.

По словам заместителя министра иностранных дел Данг Хоанг Жанга, тот факт, что название «Ханой» официально внесено в текст Конвенции, является глубоким признанием международным сообществом роли и вклада Вьетнама не только в сфере кибербезопасности, но и в деле формирования прогрессивных международно-правовых норм, направленных на построение более справедливого и безопасного мирового порядка.

Кроме того, проведение церемонии подписания Ханойской конвенции, совпадающее с 80-летием со дня основания Организации Объединённых Наций (24 октября 1945 г. - 2025 г.), имеет особое символическое значение: оно отражает дух международной солидарности в противостоянии вызовам кибербезопасности, одной из самых актуальных глобальных проблем современности.








