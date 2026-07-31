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Церемония поднятия флага в честь 59-й годовщины основания АСЕАН

Утром 31 июля в штаб-квартире Министерства иностранных дел Вьетнама состоялась торжественная церемония поднятия флага Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по случаю 59-й годовщины основания АСЕАН (8 августа 1967 года — 8 августа 2026 года) и 31-й годовщины вступления Вьетнама в АСЕАН (28 июля 1995 года — 28 июля 2026 года). Церемония прошла под председательством члена Политбюро, министра иностранных дел Ле Хоай Чунга.
  Вид с места проведения церемонии поднятия флага АСЕАН  
В мероприятии приняли участие многочисленные послы и временные поверенные в делах государств-членов АСЕАН, стран-партнёров, а также представители Национального собрания, государственных органов и Народного комитета города Ханоя.

Церемония поднятия флага АСЕАН стала традиционным мероприятием во всех государствах-членах организации и в Секретариате АСЕАН. Она символизирует уважение к общим ценностям и демонстрирует приверженность укреплению духа солидарности, дружбы и сотрудничества внутри АСЕАН.

Выступая на церемонии, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подчеркнул, что флаг АСЕАН является символом общей идентичности, единства и общих стремлений всего региона. По его словам, за 59 лет своего развития АСЕАН, начав с исторического решения заменить разделение диалогом, а противостояние — сотрудничеством, превратилась в сообщество мира, прогресса и общего процветания с экономикой объёмом 3,9 трлн долларов США и населением почти 700 млн человек. АСЕАН становится динамичным единым рынком, основанным на интеграции, инновациях, взаимосвязанности и конкурентоспособности.

В условиях всё более конкурентного и нестабильного мира министр отметил, что АСЕАН вступает в новую эпоху, которая требует ещё более значительных коллективных усилий под председательством Филиппин с темой «Вместе формируя будущее». АСЕАН достигла значительного прогресса в первый год реализации Видения Сообщества АСЕАН 2045 по трём основным направлениям: мир и безопасность, процветание и повышение роли людей.

Для формирования будущего и сохранения самостоятельности перед лицом изменений, находящихся вне контроля организации, министр выделил три ключевых направления развития АСЕАН: результативность, способность к восстановлению и готовность.

По его словам, успех объединения должен измеряться конкретными результатами — преобразованием обязательств в реальные достижения, приносящие пользу населению, через развитие свободной торговли, укрепление взаимосвязанности, создание более качественных рабочих мест и улучшение государственных услуг. Это требует от АСЕАН существенного перехода от процессов к результатам, от консультаций к координации действий, а также от принципиального консенсуса к консенсусу в практической реализации.

Что касается «способность к восстановлению», министр отметил, что именно она остаётся фундаментальной силой, позволяющей АСЕАН преодолевать геополитические потрясения, защищать общие интересы и сохранять стратегическую самостоятельность, особенно в год 50-летия Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (TAC).

Одновременно «готовность» будет определять развитие ориентированной на будущее АСЕАН благодаря способности активно принимать изменения, стимулировать инновации, развивать человеческие ресурсы и ответственно применять технологии для сохранения конкурентоспособности, гибкости и готовности к будущим вызовам.

Укрепляя доверие, углубляя сотрудничество и разрабатывая собственные региональные решения, АСЕАН сможет ещё больше усилить свою роль не только как участника обеспечения региональной стабильности, но и как одного из формирующих факторов регионального порядка.

На церемонии, напомнив о 31-й годовщине вступления Вьетнама в АСЕАН, министр Ле Хоай Чунг подтвердил, что АСЕАН является не только стратегическим приоритетом и центральным элементом внешней политики страны, но также общей семьёй и неотъемлемой частью процесса международной интеграции Вьетнама.

По мере того как Вьетнам вступает в новый этап развития с целью достижения двух исторических ориентиров — стать современной индустриальной страной к 2030 году и развитым государством с высоким уровнем доходов к 2045 году — будущее Вьетнама и других стран-членов АСЕАН тесно связано с общим успехом организации. Министр подчеркнул, что сильная АСЕАН создаст больше возможностей для Вьетнама, а сильный Вьетнам, в свою очередь, внесёт более значимый вклад в развитие сообщества АСЕАН.

«Вьетнам продолжит развиваться вместе с АСЕАН и вносить вклад в общее видение устойчивого, инновационного, динамичного Сообщества АСЕАН, ориентированного на интересы людей», — заявил министр.

По этому случаю министр Ле Хоай Чунг призвал страны продолжать укреплять партнёрские отношения, использовать возможности инновационного развития и совместно работать для того, чтобы АСЕАН всегда оставалась надёжной опорой мира, стабильности и процветания как в регионе, так и во всём мире.

ИЖВ/ВИА

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