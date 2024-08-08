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Церемония поднятия флага в честь 57-й годовщины со дня основания АСЕАН

8 августа в штаб-квартире Министерства иностранных дел в Ханое состоялась церемония поднятия флага по случаю 57-й годовщины создания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (8 августа, 1967-2024).
  На церемонии поднятия флага в Ханое по случаю 57-й годовщины АСЕАН 8 августа. Фото: ВИА
В церемонии приняли участие послы стран-членов АСЕАН и стран-партнеров блока, а также представители ряда вьетнамских министерств, ведомств и муниципального народного комитета.

Председательствовавший на мероприятии заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет подтвердил растущую роль и позиции блока, заявив, что в условиях глобальной неопределенности, сопровождающейся конфликтами и нестабильностью, она остается образцом региональной взаимосвязи и сотрудничества.

Он отметил основные достижения АСЕАН за последние 57 лет, такие как мирная, стабильная политическая обстановка, консолидированное сотрудничество, укрепление региональных экономических связей, устойчивый, инклюзивный и адаптивный рост, гармоничное и совместное общество, в котором люди занимают центральное место, и продвижение духа сообщества АСЕАН.

Имея направление в качестве стратегического видения, солидарность в качестве точки опоры, центральную роль в качестве основы и конкретные программы в качестве инструментов, АСЕАН сможет гармонично адаптироваться к возможным переменам и продолжать расти в следующем десятилетии, подчеркнул чиновник.

До Хунг Вьет также подчеркнул усилия и вклад Вьетнама в создание единой и сильной АСЕАН, поскольку страна рассматривает сотрудничество и взаимосвязь АСЕАН как главный приоритет и стратегический выбор.

Вьетнам продолжит работать вместе с другими странами-членами, чтобы сохранить и развить эти достижения, а также помочь Лаосу в выполнении его председательства в АСЕАН в этом году, сказал он, сообщив, что Вьетнам продолжит принимать Форум будущего АСЕАН 2025 после проведения Форума 2024 в Ханое в апреле.

Страна также будет прилагать больше усилий для объединения АСЕАН и партнеров, особенно в качестве координатора отношений между блоком и Новой Зеландией и Великобританией на 2024-2027 годы, во имя мира и процветания в регионе и во всем мире, а также во имя устойчивой, динамичной, творческой и ориентированной на людей АСЕАН.

АСЕАН объединяет 10 стран-членов, а именно Бруней, Камбоджу, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

ИЖВ/ВИА

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