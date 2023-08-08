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НОВОСТИ

Церемония поднятия флага в честь 56-й годовщины образования АСЕАН

АСЕАН разрабатывает Видение сообщества АСЕАН до 2045 года, чтобы подготовиться к следующему этапу развития, лучше использовать возможности и лучше реагировать на вызовы в следующие 20 лет.
  Силы почетного караула проводят церемонию поднятия флага АСЕАН. Фото: Vietnam+  
Утром 8 августа в здании Министерства иностранных дел в Ханое под председательством министра иностранных дел Буй Тхань Шона состоялась церемония поднятия флага АСЕАН по случаю 56-й годовщины основания АСЕАН (8 августа 1967 г. - август 8 июля 2023 г.) и 28-летия вступления Вьетнама в АСЕАН (28 июля 1995 г. - 28 июля 2023 г.).

На церемонии присутствуют послы, представители посольств стран АСЕАН и стран-партнеров АСЕАН в Ханое, представители Министерств, Народного комитета Ханоя.

На церемонии министр иностранных дел Буй Тхань Шон подчеркнул, что с момента создания 56 лет назад АСЕАН постоянно росла, постепенно становясь центральной силой во всех региональных процессах, демонстрируя видение Сообщества, живущего в мире, стабильности и процветания. Образ солидарной, гармоничной в отношениях и гибкой в действиях Юго-Восточной Азии также простирается на новые горизонты, распространяясь на новые земли как в Азиатско-Индо-Тихоокеанском регионе, так и во всем мире.

Отношения АСЕАН с партнерами не только развились количественно, но и изменились по качеству, эти отношения способствовали поддержанию высокого роста АСЕАН, достигнув 5,5% в 2022 году, что позволило ей стать пятой по величине экономикой в мире.

Для подготовки к следующему этапу развитияАСЕАН разработала Концепцию развития сообщества АСЕАН до 2045 года, чтобы лучше использовать возможности и лучше реагировать на вызовы следующих 20 лет.

Министр Буй Тхань Шон уверен, что с прочной основой, которая создавалась в течение полувека и устремлениям, АСЕАН станет инклюзивным, устойчивым сообществом развития и центром роста региона и мира.

ВИА/ИЖВ

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