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Церемония поднятия флага в честь 56-й годовщины образования АСЕАН
На церемонии присутствуют послы, представители посольств стран АСЕАН и стран-партнеров АСЕАН в Ханое, представители Министерств, Народного комитета Ханоя.
На церемонии министр иностранных дел Буй Тхань Шон подчеркнул, что с момента создания 56 лет назад АСЕАН постоянно росла, постепенно становясь центральной силой во всех региональных процессах, демонстрируя видение Сообщества, живущего в мире, стабильности и процветания. Образ солидарной, гармоничной в отношениях и гибкой в действиях Юго-Восточной Азии также простирается на новые горизонты, распространяясь на новые земли как в Азиатско-Индо-Тихоокеанском регионе, так и во всем мире.
Отношения АСЕАН с партнерами не только развились количественно, но и изменились по качеству, эти отношения способствовали поддержанию высокого роста АСЕАН, достигнув 5,5% в 2022 году, что позволило ей стать пятой по величине экономикой в мире.
Для подготовки к следующему этапу развитияАСЕАН разработала Концепцию развития сообщества АСЕАН до 2045 года, чтобы лучше использовать возможности и лучше реагировать на вызовы следующих 20 лет.
Министр Буй Тхань Шон уверен, что с прочной основой, которая создавалась в течение полувека и устремлениям, АСЕАН станет инклюзивным, устойчивым сообществом развития и центром роста региона и мира.