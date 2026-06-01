Церемония официального привествия Генсекретаря, Президента Вьетнама То Лама в ходе государственного визита на Филиппины
Главы государств поднялись на почётную трибуну. Военный оркестр исполнил государственные гимны Вьетнама и Филиппин. Одновременно прозвучал салют из 21 артиллерийского залпа в честь государственного визита Генсекретаря, Президента Вьетнама, его супруги и вьетнамской делегации высокого уровня.
После исполнения гимнов Президент Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший пригласил То Лама совершить обход почётного караула. Затем лидеры двух стран представили друг другу членов официальных делегаций, присутствовавших на церемонии.
Сразу после официальной встречи Президент Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший и его супруга вместе с То Ламом и его супругой направились в зал почётных гостей Президентского дворца для записи в Книге почётных посетителей.
В своей записи То Лам выразил радость по поводу посещения Президентского дворца, отметил глубокое впечатление от богатой культуры Филиппин и стремления страны и её народа к процветанию. Он подчеркнул, что достигнутые в этот день договорённости выведут отношения добрососедства и дружбы между Вьетнамом и Филиппинами на новый уровень, принесут практическую пользу народам двух стран и будут способствовать миру, стабильности и развитию в регионе и мире.
После этого Президент Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший и Генсекретарь, Президент То Лам во главе делегаций двух стран провели официальные переговоры, приняли участие в церемонии подписания двусторонних документов о сотрудничестве и встретились с представителями прессы.
Вьетнам и Филиппины являются государствами Юго-Восточной Азии, связанными традиционными дружественными отношениями и имеющими общие стратегические интересы в поддержании мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе. С момента установления дипломатических отношений в 1976 году двусторонние связи постоянно укреплялись и развивались в различных сферах, приобретая всё более глубокий и содержательный характер.
Нынешний государственный визит То Лама на Филиппины имеет особое значение. Это первый визит То Лама в качестве Генсекретаря и Президента Вьетнама на Филиппины. Он проходит накануне 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также в период подготовки Филиппин к председательству в АСЕАН в 2026 году. Визит предоставляет руководителям двух государств возможность подробно обсудить основные направления дальнейшего развития Стратегического партнёрства между Вьетнамом и Филиппинами, сделать его более динамичным, содержательным и эффективным на новом этапе.