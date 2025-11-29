Церемония отправки Спортивной делегации Вьетнама на 33-и Игры ЮВА

В мероприятии также приняли участие Заместитель Премьер-министра Май Ван Тьинь; министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, председатель Олимпийского комитета Вьетнама; руководители министерств, отраслевых и центральных органов; руководители Спортивной делегации Вьетнама, а также спортсмены и тренеры, принимающие участие в Играх Юго-Восточной Азии.

Спортивная делегация Вьетнама участвует в 33-х Играх Юго-Восточной Азии в Таиланде в составе более 1100 человек, включая 841 спортсмена, которые будут соревноваться в 47 видах спорта и подвидах из 66, представленных на спортивном фестивале. Спортивная делегация Вьетнама намерена завоевать от 91 до 110 золотых медалей, сохранив за собой лидирующие позиции на 33-х Играх Юго-Восточной Азии.

Выступая на церемонии отправки, представители Спортивной делегации и спортсмены выразили готовность вступить в борьбу на крупнейшем спортивном арене региона; продемонстрировали дух единства, боевые традиции, стойкость и решимость завоевать новые достижения, с сильным посылом о духе «уверенность — дисциплина — профессионализм», уверенно двигаясь к региональной арене.

В своей напутственной речи, поручив задачи и вручив флаги вьетнамской спортивной делегации, принимающей участие в 33-х Играх Юго-Восточной Азии, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул роль спорта и внимание Партии и государства к спорту, а также достижения, которых добился вьетнамский спорт на протяжении всей истории, особенно на арене Игр Юго-Восточной Азии.

Премьер-министр отметил, что Игры ЮВА - не только крупнейшее спортивное соревнование региона, но и общий праздник, отражающий качества, волю и дух народов, способствующим укреплению солидарности и доброй традиционной дружбы в АСЕАН.

Премьер-министр выразил благодарность Спортивной делегации Вьетнама за выделение финансовой поддержки людям, пострадавшим от последствий стихийных бедствий.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду и уверенность, что в путь на Игры ЮВА спортивная делегация, тренеры и спортсмены возьмут с собой дух преодоления трудностей, стойкость, мужество и проявят их в каждом старте, каждом матче, добиваясь лучших результатов и принося славу Родине.