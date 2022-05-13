Церемония открытия SEA Games 31: Ради более сильной Юго-Восточной Азии

Уникальные художественные номера в рамках церемонии открытия.

Открывая церемонию, делегаты присоединились к торжественной церемонии поднятия флага Вьетнама.

Сразу после этого на сцене площадью почти 8.000 кв. м была организована специальная художественная программа с участием более 1.000 артистов и спортсменов с красивыми и величественными образами, знакомящими и пропагандирующими культурные традиции принимающей страны - Вьетнама, чествующими культурную самобытность сообщества стран Юго-Восточной Азии, тем самым укрепляя солидарность, дружбу, уважение, дух самоотверженности и честности, поощряя внутреннюю силу людей через спортивные соревнования.



Спортивные делегации стран. Фото: ИЖВ

«Присоединяйтесь к нам, мы будем сиять вместе и покажем силу солидарности, прогрессивного отношения и миролюбия, поддерживая политическую стабильность в Юго-Восточной Азии».

Это послание, которое программа SEA Games 31 хочет подчеркнуть с помощью художественного перформанса. Программа направлена не только на представление и продвижение имиджа Вьетнама, но и на демонстрацию проактивной и творческой позиции, объединяя усилия, чтобы внести свой вклад «Ради более сильной Юго-Восточной Азии».

Вьетнамское информационное агентство будет продолжать обновлять информацию об этом важном событии.