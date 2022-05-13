Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Церемония открытия SEA Games 31: Ради более сильной Юго-Восточной Азии

Ровно в 20:00 вечером 12 мая состоялась торжественная церемония открытия 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) — крупнейшего спортивного события региона в 2022 году.
  На торжественной церемонии открытия 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31). Фото: ИЖВ  

 Ровно в 20:00 вечером 12 мая состоялась торжественная церемония открытия 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) — крупнейшего спортивного события региона в 2022 году.

Церемония прошла торжественно и величественно на Национальном стадионе Мидинь (Ханой).

С вьетнамской стороны на церемонии присутствовали члены Политбюро: президент государства Нгуен Суан Фук; председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ; заместитель премьер-министра Ву Дык Дам, министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, многие руководители Партии и Государства, руководители центральных органов, столицы Ханоя, руководители провинций и городов.

  Президент Нгуен Суан Фук объявляет об открытии 31-х Игр Юго-Восточной Азии.  

С международной стороны присутствовали спикер парламента Сингапура Тан Чуан-Цзинь, министры и главы спортивных делегаций из 11 стран-участниц SEA Games 31, главы международных организаций и послы стран.

На церемонии присутствовало большое количество спортсменов и тренеров из 11 делегаций, принимающих участие в SEA Games 31, которые соревнуются по 40 видов спорта с 4 по 23 мая. Только вьетнамская делегация насчитывает более 1.300 человек.

   
Уникальные художественные номера в рамках церемонии открытия.    

Открывая церемонию, делегаты присоединились к торжественной церемонии поднятия флага Вьетнама.

Сразу после этого на сцене площадью почти 8.000 кв. м была организована специальная художественная программа с участием более 1.000 артистов и спортсменов с красивыми и величественными образами, знакомящими и пропагандирующими культурные традиции принимающей страны - Вьетнама, чествующими культурную самобытность сообщества стран Юго-Восточной Азии, тем самым укрепляя солидарность, дружбу, уважение, дух самоотверженности и честности, поощряя внутреннюю силу людей через спортивные соревнования.

    
    

    
    
    
 
Спортивные делегации стран. Фото: ИЖВ

«Присоединяйтесь к нам, мы будем сиять вместе и покажем силу солидарности, прогрессивного отношения и миролюбия, поддерживая политическую стабильность в Юго-Восточной Азии».

Это послание, которое программа SEA Games 31 хочет подчеркнуть с помощью художественного перформанса. Программа направлена не только на представление и продвижение имиджа Вьетнама, но и на демонстрацию проактивной и творческой позиции, объединяя усилия, чтобы внести свой вклад «Ради более сильной Юго-Восточной Азии».

Вьетнамское информационное агентство будет продолжать обновлять информацию об этом важном событии.



ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам поддерживает гуманитарную деятельность для оказания помощи людям, пострадавшим от боевых действий на Украине

Вьетнам поддерживает гуманитарную деятельность для оказания помощи людям, пострадавшим от боевых действий на Украине

Заместитель официального представителя МИД Доан Кхак Вьет отметил, что Вьетнам разделяет глубокую озабоченность международного сообщества о гуманитарной ситуации в связи с недавним развитием конфликта на Украине
ПОДРОБНЕЕ

Top