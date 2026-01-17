Церемония начала строительства Проекта медицинско-оздоровительного комплекса по уходу за пожилыми людьми

17 января Генеральный секретарь То Лам принял участие и выступил с руководящим выступлением на церемонии начала строительства Проекта медицинско-оздоровительного комплекса по уходу за пожилыми людьми Ханойского медицинского университета.

Генеральный секретарь То Лам навещает пациентов и вручает подарки больным, проходящим лечение в Ханойском медицинском университете. Фото: ВИА



В рамках мероприятий по случаю подготовки к Всевьетнамского съезда XIV созыва Коммунистической партии Вьетнама 17 января консорциум инвесторов, в состав которого входят Больница Ханойского медицинского университета, Ханойская корпорация по инвестициям и развитию жилья (HANDICO) и Акционерная компания оборудования и коммуникаций NGS, организовал церемонию начала строительства Проекта медицинско-оздоровительного комплекса по уходу за пожилыми людьми Ханойского медицинского университета на базе Больницы Ханойского медицинского университета в районе Хоангмай (квартал Хоангмай, город Ханой).

Генеральный секретарь То Лам принял участие и выступил с руководящим выступлением на церемонии.

Выступая на церемонии, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что это событие имеет важное значение не только для столицы Ханоя, но и для стратегии защиты, ухода и повышения уровня здоровья населения, особенно пожилых людей, в условиях, когда наша страна вступает в этап быстрого старения населения.

Генеральный секретарь отметил, что партия последовательно придерживается точки зрения: человек является одновременно и целью, и движущей силой развития.

В этом контексте охрана здоровья населения является центральной, сквозной политической задачей. Что касается пожилых людей, забота об их здоровье — это не только медицинская, но и глубоко гуманистическая проблема, отражающая ответственность партии, государства, общества и каждой семьи перед теми, кто посвятил всю свою жизнь служению стране, сообществу и собственной семье.

В условиях роста средней продолжительности жизни, существенных изменений в модели семьи и общества, при отсутствии новых подходов система здравоохранения и социального обеспечения столкнётся с очень серьёзными нагрузками. Поэтому партия и государство приняли множество важных установок и резолюций, направленных на проактивную адаптацию к старению населения, усиление защиты, ухода и повышения уровня здоровья населения, рассматривая это как один из ключевых столпов устойчивого развития.

Генеральный секретарь отметил, что данный проект соответствует и непосредственно конкретизирует многие крупные установки партии и государства в области развития науки и технологий, развития частного сектора экономики, усиления защиты, ухода и повышения уровня здоровья населения; одновременно он демонстрирует решимость столицы в применении особых механизмов и политик для реализации крупных, значимых проектов с долгосрочным мультипликативным эффектом.

Генеральный секретарь высоко оценил и отметил тесное взаимодействие государства, учебных заведений, научного сообщества и бизнеса в рамках данного проекта, что заслуживает особого уважения и соответствует курсу партии на мобилизацию всех общественных ресурсов для развития, при котором частный сектор является одной из важнейших движущих сил экономики.

Для успешной реализации проекта Генеральный секретарь предложил, чтобы город Ханой продолжал уделять пристальное внимание руководству и оперативному управлению; тесно координировал действия с Министерством здравоохранения и соответствующими ведомствами; создавал благоприятные условия в строгом соответствии с требованиями законодательства; одновременно усиливал надзор, обеспечивая реализацию проекта в установленные сроки, в соответствии с планированием и целями, с гарантией качества и эффективности.

Ханойский медицинский университет и медицинские учреждения, участвующие в проекте, должны в полной мере реализовать свой профессиональный потенциал, твёрдо соблюдать медицинскую этику, ставя в центр качество медицинской помощи и интересы пожилых людей; одновременно необходимо сформировать здесь авторитетный центр подготовки кадров и научных исследований в области геронтологии, поэтапно приближаясь к региональным и международным стандартам.

Предприятия и инвесторы должны строго выполнять взятые на себя обязательства, уделять должное внимание социальной ответственности, осуществлять системные и долгосрочные инвестиции, обеспечивать гармоничное сочетание экономической эффективности с целями социальной защиты и гуманизма, не гоняясь за краткосрочной выгодой.

Генеральный секретарь выразил уверенность, что при решимости и единстве усилий всех уровней власти, отраслей, научного сообщества и бизнеса Проект медицинско-оздоровительного комплекса по уходу за пожилыми людьми Ханойского медицинского университета будет успешно реализован и станет символом академической, гуманистической и современной медицины в новую эпоху.

Проект медицинско-оздоровительного комплекса по уходу за пожилыми людьми Ханойского медицинского университета ориентирован на создание многофункционального комплекса, интегрирующего высококачественную диагностику и лечение, медицинское образование и практику, научные исследования, трансфер технологий и комплексный уход за пожилыми людьми, формируя синхронно функционирующую экосистему «медицина – образование – наука».

Ключевой особенностью проекта является развитие по модели «умной больницы», «зелёной больницы» с применением высоких технологий и искусственного интеллекта в диагностике, лечении, управлении больницей и управлении жилым комплексом для пожилых людей, что будет способствовать формированию технологического ядра системы здравоохранения столицы в период цифровой трансформации; одновременно здесь планируется внедрение передовых медицинских технологий, таких как трансплантация органов, роботизированная хирургия, малоинвазивные вмешательства, терапия стволовыми клетками, генотерапия, лучевая терапия, технологии 3D-печати и высокотехнологичная медицинская визуализация.

Общий объём инвестиций в проект оценивается в 16 093 млрд донгов. Первый этап планируется завершить в 2028 году, полное завершение проекта намечено на 2030 год.

Центральным элементом проекта является Зона 1 с исследуемой площадью около 15 га, из которых предполагаемая площадь застройки составляет около 12,9 га. Здесь будет создан больничный комплекс и сеть специализированных центров на около 2 600 коек, в том числе Центральная многопрофильная больница на 1 000 коек, выполняющая роль «осевой больницы», связывающей такие специализированные направления, как онкология, хирургия и трансплантология, гериатрия, эндокринология, стоматология и Международный центр.