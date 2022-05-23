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Церемония закрытия 31-х Игр Юго-Восточной Азии: Слова прощания по вьетнамскому стилю

Вечером 23 мая церемония закрытия 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) пройдет в крытом Дворце легкой атлетики в Ханое.
  На церемонии открытия SEA Games 31 в Ханое. Фото: VNP/VNA  
Вечером 23 мая церемония закрытия 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) пройдет в крытом Дворце легкой атлетики в Ханое.

Если церемония открытия SEA Games 31 представила грандиозное зрелище, в которой использована захватывающая технология, то церемония закрытия будет теплой и дружеской с духом «Вместе, чтобы сиять»… это момент, чтобы чтить спортсменов и распространять дух спорта, - поделилась генеральный режиссер церемонии открытия и закрытия SEA Games 31, заслуженный артист Чан Ли Ли.

Сцена будет простая, но современная, оформлена в V-образной форме, V - ассоциируется с названием Вьетнам и победой в английском языке также образ экрана, это также символизирует дружеские объятия для друзей, крылья голубя - символ мира.

Тем не менее, по идее режиссера сцена церемонии закрытия также излучает теплоту, как искренние слова прощания принимающей страны Вьетнама международным друзьям, - сказала Чан Ли Ли. Это также причина исполнения традиционных вьетнамских мелодий куанхо как фоновая музыка церемонии.

В программе также исполнятся песни о Ханое, песни, поднимающие дух инновационного, современного, интегрирующегося Вьетнама в исполнении известных вокалистов.

Церемония закрытия SEA Games 31 состоится в 20:00 23 мая в крытом дворце легкой атлетики Мидинь в Ханое.


ВИА

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