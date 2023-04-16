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Церемония закладки фундамента нового посольства США в Ханое
Дизайн будущего комплекса зданий, общая площадь которых составит 39 тыс. кв. м, по словам представителей вьетнамской стороны, вдохновлен знаменитым вьетнамским заливом Халонг, признанным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В строительство вложено 1,2 миллиарда долларов США
Большая часть строительства будет выполнена из переработанных материалов, а конструкция посольства будет энергоэффективной и устойчивой к наводнениям. Фундамент здания будет построен из базальтового камня, доступного как во Вьетнаме, так и в США.
Выбранный материала строительства также символизирует общие обязательства двух стран в области устойчивого развития и устойчивости к изменению климата.
Блинкен сказал, что это тот день, которого он давно ждал, добавив, что впервые услышал об этом проекте, когда еще был заместителем госсекретаря.
Он выразил благодарность правительству Вьетнама и сотрудникам посольства США за их усилия по воплощению этой идеи в реальность.
За последние 27 лет, с момента нормализации отношений в 1995 году, отношения между Вьетнамом и США укрепились. В этом году исполняется 10 лет Всеобъемлющему партнерству между двумя странами. Две страны сотрудничают во всех аспектах, от улучшения общественного здравоохранения до расширения всеохватывающих экономических возможностей для ускорения перехода к чистой энергии, отметил Блинкен.
По словам американского дипломата, новое здание посольства будет восьмиэтажным и достаточно большим, чтобы вместить весь персонал.
Он также отметил, что посольство сможет увеличить количество окон консульских услуг в четыре раза по сравнению с текущей пропускной способностью, что позволит ускорять скорость обслуживания.
Подсчитано, что в течение шести лет строительства проект обеспечит работой около 1.800 местных рабочих и принесет вьетнамской экономике дополнительные 350 миллионов долларов США.
На мероприятии заместитель председателя Народного комитета Ханоя Зыонг Дык Туан заявил, что проект является результатом многолетних усилий обеих стран при активном участии многих агентств.
Накануне визита госсекретаря США власти Ханоя утвердили детальную планировку оставшейся части новой городской зоны Каужай, что является важным условием проведения строительства посольства.
Народный комитет Ханоя будет продолжать координировать свои действия с центральными агентствами и посольством США в процессе строительства, поддерживая проект для соблюдения графика.