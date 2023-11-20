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Церемония в память о погибших в дорожно-транспортных происшествиях состоялась в Хоабине
Министр транспорта Вьетнама Нгуен Ван Тханг выразил соболезнования семьям жертв дорожно-транспортных происшествий, отметив, что потери, вызванные ДТП, невосполнимы.
По его словам, болезненные последствия дорожно-транспортных происшествий не дают покоя пострадавшим и их семьям, а также негативно сказывается на социально-экономическом развитии страны.
От имени правительства и премьер-министра Нгуен Ван Тханг, являющийся также постоянным заместителем председателя Национального комитета по безопасности дорожного движения, призвал партийные комитеты, органы власти, организации и соответствующие ведомства всех уровней принять более решительные меры для повышения эффективности государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения с конечной целью сохранения жизни, здоровья, имущества, спокойствия и счастья людей.
Он также призвал людей к самодисциплине и серьезному соблюдению правил дорожного движения, чтобы создать действительно безопасную и благоприятную дорожную обстановку.
По этому случаю заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг, представители министерств и отраслей, а также провинциальных властей подарили 20 шлемов ученикам этнической школы-интерната Хоабинь.
По статистике, за первые 10 месяцев этого года в результате дорожно-транспортных происшествий во Вьетнаме погибли 5496 человек, еще 6973 получили ранения.