Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Церемония в память о погибших в дорожно-транспортных происшествиях состоялась в Хоабине

19 ноября Национальный комитет по безопасности дорожного движения и Народный комитет провинции Хоабинь совместно организовали церемонию, посвященную памяти людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
  Церемония памяти погибших в дорожно-транспортных происшествиях прошла в Хоабинь. Фото: ВИA  
В ответ на Всемирный день памяти жертв ДТП, ежегодно отмечаемый в третье воскресенье ноября в соответствии с резолюцией A/64/L.44 Генеральной Ассамблеи ООН, Вьетнам вместе со странами мира организует мероприятия по увековечиванию памяти погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Это уже 12-е мероприятие такого рода, проводимое во Вьетнаме.

Министр транспорта Вьетнама Нгуен Ван Тханг выразил соболезнования семьям жертв дорожно-транспортных происшествий, отметив, что потери, вызванные ДТП, невосполнимы.

По его словам, болезненные последствия дорожно-транспортных происшествий не дают покоя пострадавшим и их семьям, а также негативно сказывается на социально-экономическом развитии страны.

От имени правительства и премьер-министра Нгуен Ван Тханг, являющийся также постоянным заместителем председателя Национального комитета по безопасности дорожного движения, призвал партийные комитеты, органы власти, организации и соответствующие ведомства всех уровней принять более решительные меры для повышения эффективности государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения с конечной целью сохранения жизни, здоровья, имущества, спокойствия и счастья людей.

Он также призвал людей к самодисциплине и серьезному соблюдению правил дорожного движения, чтобы создать действительно безопасную и благоприятную дорожную обстановку.

По этому случаю заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг, представители министерств и отраслей, а также провинциальных властей подарили 20 шлемов ученикам этнической школы-интерната Хоабинь.

По статистике, за первые 10 месяцев этого года в результате дорожно-транспортных происшествий во Вьетнаме погибли 5496 человек, еще 6973 получили ранения.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top