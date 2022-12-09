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Церемония встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня в Великом Герцогстве Люксембург

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель провел официальную церемонию встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленной вьетнамской делегации
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель обходят строй почетного караула. Фото: ВИА   
По сообщению спецкора ВИА, в первой половине дня 9 декабря (по местному времени) на площади Клэрфонтен в Люксембурге премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель провел официальную церемонию встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленной вьетнамской делегации, совершаюших официальный визит в Великое Герцогство Люксембург.

Ксавье Беттель подошел к машине, чтобы встретить Фам Минь Тьиня, затем два премьер-министра прошли по красной ковровой дорожке, чтобы принимать строй роты почетного караула. В торжественной обстановке прозвучали национальные гимны Вьетнама и Люксембурга.

Сопровождали Фам Минь Тьиня в Люксембург министр иностранных дел Буи Тхань Шоном, министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, министр природных ресурсов и окружающей среды Чан Хонг Ха и др.

После официальной церемонии встречи премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель ушли на переговоры.

Это первый официальный визит в Люксембург премьер-министра Вьетнама в контексте подготовки двух стран к празднованию 50-летия дипломатических отношений.

Вьетнам придает большое значение всестороннему партнерству и сотрудничеству с Европейским союзом (ЕС), а также со странами-членами, включая Люксембург. После почти 50 лет установления дипломатических отношений (1973-2023 гг.) сотрудничество между двумя странами развивалось хорошо, особенно в сфере инвестиций: Люксембург в настоящее время является третьим по величине европейским инвестором во Вьетнаме с общим инвестиционным капиталом в 2,6 млрд долларов США.

ВИА/ИЖВ

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По сообщению спецкора ВИА, утром 9 декабря (по местному времени) после церемонии встречи состоялись переговоры между премьер-министром Фам Минь Тьинем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
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