НОВОСТИ
Церемония встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня в Великом Герцогстве Люксембург
Ксавье Беттель подошел к машине, чтобы встретить Фам Минь Тьиня, затем два премьер-министра прошли по красной ковровой дорожке, чтобы принимать строй роты почетного караула. В торжественной обстановке прозвучали национальные гимны Вьетнама и Люксембурга.
Сопровождали Фам Минь Тьиня в Люксембург министр иностранных дел Буи Тхань Шоном, министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, министр природных ресурсов и окружающей среды Чан Хонг Ха и др.
После официальной церемонии встречи премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель ушли на переговоры.
Это первый официальный визит в Люксембург премьер-министра Вьетнама в контексте подготовки двух стран к празднованию 50-летия дипломатических отношений.
Вьетнам придает большое значение всестороннему партнерству и сотрудничеству с Европейским союзом (ЕС), а также со странами-членами, включая Люксембург. После почти 50 лет установления дипломатических отношений (1973-2023 гг.) сотрудничество между двумя странами развивалось хорошо, особенно в сфере инвестиций: Люксембург в настоящее время является третьим по величине европейским инвестором во Вьетнаме с общим инвестиционным капиталом в 2,6 млрд долларов США.