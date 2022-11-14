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Церемония встречи премьер-министра Новой Зеландии
После церемонии лидеры двух стран провели переговоры.
Это первый официальный визит премьер-министра Ардерн во Вьетнам с момента ее вступления в должность в 2017 году.
В ходе визита премьер-министр Ардерн нанесет визит вежливости генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу, встретится с президентом Нгуен Суан Фуком и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ, примет участие в бизнес-диалоге между двумя странами, и в мероприятии, посвященном сельскохозяйственной связи, посетит Хошимин.
Ожидается, что поездка поможет укрепить политическое доверие и многогранное сотрудничество между двумя странами в таких областях, как политика и дипломатия, оборона и безопасность, экономика, инвестиции, труд, образование, технологии, изменение климата и цифровая трансформация.