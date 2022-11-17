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Церемония встречи президента Вьетнама Нгуен Суан Фука, находящегося с официальным визитом в Таиланде
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и его супруга председательствовали на церемонии встречи.
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук стал первым высокопоставленным иностранным лидером, посетившим Таиланд с официальным визитом в преддверии 29-й встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Это первый визит президента Нгуен Суан Фука в Таиланд в качестве президента государства, а также первый визит ключевого руководителя Вьетнама в Таиланд после XIII всевьетнамского съезда КПВ и пандемии COVID-19, демонстрирующий активную реализацию внешней политики XIII всевьетнамского съезда КПВ.
По словам заместителя министра иностранных дел Ха Ким Нгока, встреча президента Нгуен Суан Фука и его супруги, а также высокопоставленной вьетнамской делегации принимающей страной Таиландом с уделением особого внимания организации Недели саммитов АТЭС 2022, демонстрирует, что Таиланд придает большое значение расширению стратегического партнерства с Вьетнамом.
Это визит имеет значение и особую важность для обеих стран, знаменуя собой официальное возобновление прямого обмена делегациями, тем самым способствуя дальнейшему всестороннему сотрудничеству, особенно в сферах экономики, торговли, инвестиций, туризма...
За последние годы сотрудничество двух стран в различных областях, особенно в области экономики, торговли и инвестиций добились больших успехов. В 2021 году в АСЕАН Таиланд стал крупнейшим торговым партнером Вьетнама, а Вьетнам стал вторым по величине торговым партнером Таиланда.
Таиланд занимает 9-е место из 139 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам. Положительно развивается сотрудничество в сфере туризма, культуры и народной дипломатии.
За первые 6 месяцев 2022 года Вьетнам принял почти 40.000 тайских туристов, а около 130.000 вьетнамских посетителей приехали в Таиланд. В настоящее время во Вьетнаме 18 провинций и городов имеют соглашения о сотрудничестве с тайскими населенными пунктами.
Таиланд также является страной, в которой живет, работает и учится большое количество вьетнамцев. Вьетнамское сообщество в Таиланде хорошо интегрируется с принимающей страной, всегда смотрит на Родину и способствует развитию сотрудничества между двумя странами.
Официальный визит президента Нгуен Суан Фука в Таиланд является возможностью для лидеров двух стран обменяться основными ориентирами в целях дальнейшего повышения эффективности торгово-инвестиционного сотрудничества и экономической взаимосвязанности; расширить сотрудничество в новых и потенциальных областях, таких как цифровая экономика, цифровая трансформация, «зеленая» экономика...; кроме того, он способствует сотрудничеству в области культуры, образования, спорта, народной дипломатии и сотрудничеству между населенными пунктами.
Наряду с этим, визит передал послание о твердой решимости лидеров двух стран постоянно продвигать расширенное стратегическое партнерство Вьетнама и Таиланда, способствуя укреплению солидарности АСЕАН, ради мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и в мире.
Сразу после церемонии встречи президент Нгуен Суан Фук и премьер-министр Прают Чан-Оча возглавили делегации двух стран на высоком уровне для проведения переговоров.