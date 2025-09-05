НОВОСТИ
Церемония встречи Министра обороны Азербайджана, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме
Сразу после церемонии встречи стороны провели переговоры. Генерал армии Фан Ван Жанг поблагодарил азербайджанскую сторону за участие в торжественных мероприятиях по случаю знаменательных юбилеев Вьетнама, подчеркнув, что Вьетнам придаёт большое значение укреплению традиционных дружеских отношений с Азербайджаном. Он отметил, что государственный визит Генерального секретаря партии То Лама в Азербайджан в мае 2025 года установил стратегическое партнёрство, что создало основу для всё более углублённого развития оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Азербайджаном.
Он подтвердил, что Вьетнам непоколебим в своей внешней политике, направленной на независимость, мир, сотрудничество и развитие, многосторонность и диверсификацию внешних отношений, а также оборонную политику «четырех нет». Вьетнам полон решимости разрешать споры мирными средствами, основываясь на международном праве, особенно на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС); международном и региональном обязательстве, таких как Декларации о правилах поведения сторон в Восточном море (ДОП); а также в поддержке скорейшего подписания Кодекса правил поведения сторон в Восточном море (КПС) практичным и эффективным образом.
Оба министра единодушно отметили, что за прошедший период наиболее заметными направлениями стали обмен делегациями, оборонная промышленность, гуманитарное разминирование, поддержка и участие в многосторонних международных мероприятиях, организуемых каждой из сторон. Особенно важно, что во время визита Генерального секретаря партии То Лама в Азербайджан стороны подписали Меморандум о сотрудничестве в области обороны, что внесло значимый вклад в продвижение двусторонних оборонных связей, сделав их более практичными и эффективными.
Исходя из подписанного Меморандума, генерал армии Фан Ван Жанг предложил: активизировать обмен делегациями, расширять сотрудничество в области подготовки кадров; создать условия для установления контактов и взаимодействия оборонных предприятий в сферах оборонной промышленности, военной торговли др. Он также высказал предложение, чтобы стороны в ближайшее время рассмотрели вопрос об открытии аппарата военного атташе в каждой из стран, и подтвердил готовность Вьетнама принимать азербайджанских военнослужащих на обучение вьетнамскому языку.
Выразив благодарность за торжественный приём, министр Закир Гасанов отметил свою радость по поводу хороших отношений между двумя странами, особенно после установления стратегического партнёрства. Он подчеркнул, что потенциал сотрудничества остаётся весьма значительным, и выразил надежду на активное продвижение оборонного взаимодействия, что будет вносить практический вклад в развитие двусторонних отношений.
По завершении переговоров два министра подписали Протокол о намерениях по сотрудничеству в подготовке военнослужащих между министерствами обороны двух стран.