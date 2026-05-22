Церемония встречи генерала армии Фан Ван Зянга в России
21 мая в штаб-квартире Министерства обороны России министр обороны Андрей Белоусов провёл церемонию встречи генерала армии Фан Ван Зянга, члена Политбюро, заместителя Премьер-министра, Министра национальной обороны и высокопоставленной делегации Министерства национальной обороны Вьетнама, находящихся с официальным визитом в Российскую Федерацию и совместно председательствующих на втором раунде консультаций в морской сфере.
Генерал армии Фан Ван Зянг и министр обороны России Андрей Белоусов обходят почётный караул. Фото: ВИА
21 мая состоялась расширенная неофициальная онлайн-консультация министров иностранных дел АСЕАН по подготовке юбилейного саммита АСЕАН–Россия под председательством министра иностранных дел Филиппин Тереса П. Ласаро, представляющей страну-председателя АСЕАН в 2026 году. Делегацию Вьетнама на встрече возглавил член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг.