Церемония вручения IV Премии «Зьен Хонг»: чествование 64 выдающихся журналистских работ

В том числе были присуждены 5 премий категории A, 12 — категории B, 22 — категории C и 25 поощрительных премий.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и Заведующий Отдела ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чак вручили 5 премий категории A авторам и авторским коллективам.

В нынешнем сезоне Вьетнамское информационное агентство (ВИА) было удостоено наград: 6 авторов и авторских коллективов получили премии.

В рамках церемонии Оргкомитет также вручил Почётные грамоты Аппарата Национального собрания 15 ведущим СМИ, а также Аппаратам депутатских делегаций Национального собрания и Народных советов, которые активно участвовали и внесли значительный вклад в проведение Премии.

Объявляя о старте V Национальной журналистской премии о Национальном собрании и Народных советах (Премия «Зьен Хонг»), Постоянный заместитель Председателя Национального собрания До Ван Тьен, Заведующий Руководящего комитета Премии, подчеркнул, что 2026 год имеет особое значение. Это год проведения XIV съезда КПВ, выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, а также первый год реализации Пятилетнего плана социально-экономического развития на 2026–2031 годы. В этом контексте продолжение организации V Премии «Зьен Хонг» имеет чрезвычайно важное значение.