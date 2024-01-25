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Церемония вручения Ордена правительством Японии бывшему председателю Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган
Посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио вручает Орден Восходящего солнца первой степени «Большой крест» бывшему председателю Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Фото: ВИАНа церемонии вручения от имени короля и правительства Японии посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио объявил о решении и наградил Орденом Восходящего солнца первой степени «Большой крест» бывшую главу Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ вручил цветы, поздравив бывшего председателя Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган. Выступая на церемонии, посол Ямада Такио подчеркнул, что на протяжении всей своей деятельности на должностях от министра труда инвалидов войны и социального обеспечения до заместителя председателя Национального собрания, председателя Национального собрания, бывшего председателя Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган внесла большой вклад в укрепление и развитие японско-вьетнамской дружбы.
Будучи заместителем председателя Национального собрания и председателем Национального собрания Вьетнама, бывшим председателем Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган сосредоточила свое внимание на содействии обменам между парламентами двух стран и активном укреплении отношений между Японией и Вьетнамом. Об этом свидетельствуют официальный визит во Вьетнам председателя и заместителя председателя Палаты представителей и Сената Японии, а также визит во Вьетнам высокопоставленных японских руководителей. Одним из выдающихся вкладов Нуген Тхи Ким Нган является продвижение программы по привлечению вьетнамских кандидатов на должности медсестер и акушерок для работы в Японии на основе Соглашения об экономическом партнерстве между Японией и Вьетнамом. В Японии работает около 1900 вьетнамских медсестер и акушерок.
В настоящее время число вьетнамцев, обучающихся и работающих в Японии, составляет почти 520 тысяч человек. Посол Ямада Такио подчеркнул, что вьетнамские человеческие ресурсы являются незаменимым фактором социально-экономического развития Японии. При этом он выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами будет и дальше развиваться во многих формах в соответствии с чаяниями двух народов. Вьетнамские рабочие будут все больше улучшать свое положение и станут «нитью», прочно связывающей две страны.
Посол Ямада Такио подтвердил, что вклад бывшего председателя Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган способствует укреплению японско-вьетнамских отношений.
Выражая свои эмоции, честь и гордость в связи с получением ордена Восходящего солнца первой степени «Большой крест», присуждаемого правительством Японии, бывший председатель Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган подчеркнула, что это великая награда, которая отражает внимание Японии и признательность страны за ее вклад во время своей работы.
Бывший председатель Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган выразила пожелание, чтобы отношения между Вьетнамом и Японией продолжали хорошо развиваться и в будущем.