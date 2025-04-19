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Церемонии начала строительства и ввода в эксплуатацию объектов и проектов в честь 50-летия воссоединения Вьетнама

Постоянный заместитель Премьер-министра Вьетнама Нгуен Хоа Бинь подписал от имени Премьер-министра Правительства Депешу № 43/CĐ-TTg от 18 апреля 2025 года о проведении церемоний начала строительства и ввода в эксплуатацию по случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны.
  Делегаты провели церемонию закладки первого камня в строительство Мемориала товарищей Во Ван Тана и Во Ван Нгана. Фото: ВИА  
В развитие Депеши № 38/CĐ-TTg от 16 апреля 2025 года о проведении церемоний начала строительства и ввода в эксплуатацию ключевых национальных объектов и крупных проектов, приуроченных к 50-летию освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. – 30 апреля 2025 г.), в целях придания мероприятиям торжественного и значимого характера, создания воодушевляющей атмосферы и распространения патриотического духа в обществе, Премьер-министр поручил Министерству строительства и Вьетнамскому телевидению (VTV) пересмотреть и завершить сценарий церемонии.

Церемония состоится 19 апреля 2025 года с 9:00 до 11:00 (вместо ранее запланированного времени с 9:30 до 11:30). В рамках программы Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступит с руководящей речью; заместители Премьер-министра, министры, руководители министерств и ведомств, а также первые секретари городских и провинциальных партийных комитетов примут участие и будут курировать мероприятия на региональных площадках.

В рамках церемоний начала строительства и ввода в эксплуатацию будут представлены объекты и проекты из всех сфер (транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, жильё, социальное жильё, городские зоны, промышленные зоны и др.) с использованием различных источников финансирования (государственные инвестиции, частные инвестиции, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и т. д.).

ИЖВ/ВИА

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