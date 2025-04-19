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Церемонии начала строительства и ввода в эксплуатацию объектов и проектов в честь 50-летия воссоединения Вьетнама
Церемония состоится 19 апреля 2025 года с 9:00 до 11:00 (вместо ранее запланированного времени с 9:30 до 11:30). В рамках программы Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступит с руководящей речью; заместители Премьер-министра, министры, руководители министерств и ведомств, а также первые секретари городских и провинциальных партийных комитетов примут участие и будут курировать мероприятия на региональных площадках.
В рамках церемоний начала строительства и ввода в эксплуатацию будут представлены объекты и проекты из всех сфер (транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, жильё, социальное жильё, городские зоны, промышленные зоны и др.) с использованием различных источников финансирования (государственные инвестиции, частные инвестиции, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и т. д.).